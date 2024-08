Kylian Mbappé, Joao Neves et les 15 recrues les plus lucratives du mercato estival

Les transferts spectaculaires ont été rares sur le marché actuel, la plupart des grands clubs ayant dépensé intelligemment plutôt que massivement.

Le mercato de janvier 2024 a été la plus calme de mémoire récente. Les cordons de la bourse ayant été resserrés en raison d'inquiétudes concernant des violations potentielles du fair-play financier et des règles de profit et de durabilité. Des records de dépenses sans précédent avaient été enregistrés lors des trois fenêtres de transfert précédentes, la Premier League (et plus particulièrement Chelsea) étant à l'origine de la plupart des transactions mirobolantes, mais cela n'était pas durable.

Cet été, l'équilibre s'est rétabli. L'argent a de nouveau été dépensé dans toute l'Europe, mais les clubs ne paient plus des sommes exorbitantes pour leurs cibles prioritaires, et l'accent a été mis sur les jeunes talents plutôt que sur des éléments confirmés.

La Premier League a réalisé quelques transactions intéressantes, avec Manchester United et Arsenal qui ont respectivement recruté Joshua Zirkzee et Riccardo Calafiori à Bologne, mais les quatre autres grands championnats du continent ont généralement été plus proactifs au niveau du recrutement.

GOAL a classé ci-dessous les 15 transferts les plus lucratifs de l'été en dehors de l'Angleterre. D'une star américaine qui entame un nouveau chapitre de sa carrière à un champion du monde qui aurait accepté une baisse de salaire considérable pour réaliser un autre rêve de sa vie...