KSI s'assoit et célèbre avec Andy Carroll lors du premier match en tant que copropriétaire de Dagenham & Redbridge
Rencontre avec une icône de la Premier League
C'était une introduction tout à fait appropriée pour le magnat des réseaux sociaux, qui a récemment conclu un accord pour devenir actionnaire majoritaire et partenaire stratégique après des mois de négociations secrètes. L'influenceur était accompagné de l'ancien attaquant de Liverpool et Newcastle United, Andy Carroll, qui a signé pour les Daggers l'année dernière. L'attaquant vétéran, actuellement écarté des terrains suite à une opération chirurgicale, était assis avec sa famille et KSI lorsqu'ils ont vu le but d'Aradmide Oteh en deuxième mi-temps assurer les trois points. Les enfants de Carroll auraient été impatients de prendre des photos avec le nouveau copropriétaire, tandis que les responsables du club auraient même modifié la disposition des sièges pour que les stars puissent s'asseoir ensemble.
Un rêve devenu réalité pour la star des Sidemen
Pour KSI, de son vrai nom Olajide Olatunji, cette entrée dans les coulisses du pouvoir est l'aboutissement d'une ambitionde longue date : devenir propriétaire d'une équipe. Après des mois de négociations secrètes, il a officiellement rejoint le club de sixième division en tant que copropriétaire et partenaire stratégique. À son arrivée au stade, il a été assailli par les fans et a fait le tour du terrain en signant des autographes à une foule presque deux fois plus nombreuse que lors du match à domicile de la semaine précédente.
« Je regarde Dagenham depuis des mois sur mon livestream YouTube. Il y a eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas et beaucoup de moments frustrants », a révélé KSI lors de son premier match en tant que membre officiel. « Mais être ici, sentir l'odeur du terrain, voir les fans, voir l'excitation et sentir l'effervescence dans l'air, c'est tout simplement fantastique. J'ai toujours voulu avoir un club de football, depuis que je suis jeune et que je joue à FIFA et à Football Manager. C'est une vocation pour moi. »
Exposition mondiale et modèle Wrexham
L'arrivée d'une personnalité aussi influente sur les réseaux sociaux a déjà eu un impact tangible sur la notoriété des Daggers. Avec une portée mondiale s'étendant sur plusieurs continents, le nouveau partenaire est convaincu que sa présence transformera la position commerciale du club. L'augmentation de la fréquentation à 2 281 spectateurs pour le match contre Dorking n'est considérée que comme le début d'une stratégie plus large visant à faire connaître le club de l'est de Londres.
« Je ne savais pas comment cela allait se passer, mais je savais que j'allais le faire à un moment donné. J'ai examiné plusieurs clubs, mais quelque chose chez Dagenham & Redbridge m'a interpellé », a ajouté KSI. « Je vais apporter de la visibilité, une visibilité massive. J'ai un public mondial, de l'Amérique à l'Australie en passant par l'Angleterre. J'ai un public partout. Des gens de partout vont regarder. Beaucoup de gens ne connaissaient même pas Dagenham & Redbridge avant l'annonce. Maintenant, le club est sur le radar. Il est sur la scène mondiale. »
Ambitions pour la Premier League
Évoquant inévitablement les comparaisons avec l'ascension de Wrexham, soutenue par Hollywood, KSI ne cache pas ses ambitions élevées pour l'avenir du club. Bien que les Daggers évoluent actuellement en sixième division anglaise après leur relégation la saison dernière, le nouveau propriétaire estime que le projet peut atteindre le plus haut niveau du football professionnel, à condition de rester patient.
« Dagenham semblait un peu à la dérive, car il n'avait pas de propriétaire aussi motivé et impliqué que moi », explique KSI. « Pour moi, quand je m'investis à fond dans quelque chose, je vais jusqu'au bout. Je sais que ça va être difficile. J'ai dit que je voulais amener le club en Premier League et je crois sincèrement que nous pouvons y parvenir. Mais il faut y aller étape par étape. »
