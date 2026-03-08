KSI s'assoit et célèbre avec Andy Carroll lors du premier match en tant que copropriétaire de Dagenham & Redbridge

Pour KSI, de son vrai nom Olajide Olatunji, cette entrée dans les coulisses du pouvoir est l'aboutissement d'une ambitionde longue date : devenir propriétaire d'une équipe. Après des mois de négociations secrètes, il a officiellement rejoint le club de sixième division en tant que copropriétaire et partenaire stratégique. À son arrivée au stade, il a été assailli par les fans et a fait le tour du terrain en signant des autographes à une foule presque deux fois plus nombreuse que lors du match à domicile de la semaine précédente.

« Je regarde Dagenham depuis des mois sur mon livestream YouTube. Il y a eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas et beaucoup de moments frustrants », a révélé KSI lors de son premier match en tant que membre officiel. « Mais être ici, sentir l'odeur du terrain, voir les fans, voir l'excitation et sentir l'effervescence dans l'air, c'est tout simplement fantastique. J'ai toujours voulu avoir un club de football, depuis que je suis jeune et que je joue à FIFA et à Football Manager. C'est une vocation pour moi. »