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Gianluca Minchiotti

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Kostic au PSV relance la piste Perisic à l’Inter : la situation

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I. Perisic
PSV

Pour l’Inter, la piste menant à l’ailier offensif croate se rouvre.

Filip Kostić rebondit aux Pays-Bas. Le PSV Eindhoven a officiellement annoncé la signature du latéral serbe, libre sur le marché depuis le 1er juillet après l’expiration de son contrat avec la Juventus. Le joueur de 33 ans a signé un accord de deux ans avec le club champion des Pays-Bas et portera le numéro 18. Avant d’être à la disposition de l’équipe, il devra toutefois obtenir un permis de travail, comme l’a communiqué le PSV lui-même via ses canaux officiels.


L’arrivée de Kostić à Eindhoven pourrait aussi avoir des répercussions sur le marché italien. Selon La Gazzetta dello Sport, sa venue pourrait en effet ouvrir la voie à un possible départ d’Ivan Perišić et, par conséquent, relancer l’hypothèse d’un retour du Croate à l’Inter.

  • Sous contrat jusqu’en 2027

    La piste menant à Perišić à l’Inter avait déjà émergé en janvier dernier et revient désormais sur le devant de l’actualité. L’ailier offensif né en 1989 est lié au PSV par un contrat expirant le 30 juin 2027 et évolue au sein du club néerlandais depuis 2024. Depuis, il a cumulé 78 apparitions et 26 buts, s’affirmant comme l’un des points de référence de l’équipe d’Eindhoven.


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  • Avec l’Inter et la sélection croate

    L'Inter représente une étape importante de sa carrière. Perišić a porté le maillot de l'Inter de 2015 à 2019 puis de 2020 à 2022, pour un total de 254 apparitions et 55 buts. Son palmarès avec le club comprend un Scudetto, une Coupe d'Italie et une Supercoupe d'Italie.


    Avec la sélection croate aussi, son rendement a été de très haut niveau : Perišić a disputé 158 matches, inscrivant 39 buts. Le dernier est intervenu en seizièmes de finale de la dernière Coupe du monde, lors du match perdu 2-1 contre le Portugal.


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