Filip Kostić rebondit aux Pays-Bas. Le PSV Eindhoven a officiellement annoncé la signature du latéral serbe, libre sur le marché depuis le 1er juillet après l’expiration de son contrat avec la Juventus. Le joueur de 33 ans a signé un accord de deux ans avec le club champion des Pays-Bas et portera le numéro 18. Avant d’être à la disposition de l’équipe, il devra toutefois obtenir un permis de travail, comme l’a communiqué le PSV lui-même via ses canaux officiels.





L’arrivée de Kostić à Eindhoven pourrait aussi avoir des répercussions sur le marché italien. Selon La Gazzetta dello Sport, sa venue pourrait en effet ouvrir la voie à un possible départ d’Ivan Perišić et, par conséquent, relancer l’hypothèse d’un retour du Croate à l’Inter.