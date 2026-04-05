Koman subit un coup dur peu avant la Coupe du monde 2026

Ronald Koeman, sélectionneur de l'équipe nationale néerlandaise, a essuyé un coup dur avant le coup d'envoi de la Coupe du monde 2026, qui se déroulera conjointement au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Le coup d'envoi de la compétition est prévu le 11 juin au stade de Mexico, et la finale aura lieu le 19 juillet au stade de New York-New Jersey, dans une édition très attendue qui s'annonce comme l'une des plus passionnantes de l'histoire de la Coupe du monde.

La sélection néerlandaise disputera la compétition dans le groupe F, aux côtés du Japon, de la Suède et de la Tunisie.

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