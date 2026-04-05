Goal.com
En direct
FBL-WC-2026-FRIENDLY-NED-ECUAFP
Karim Malim

Traduit par

Koman subit un coup dur peu avant la Coupe du monde 2026

R. Koeman
J. Schouten
Pays-Bas
Coupe du monde
Pays-Bas

Le cauchemar de Al-Salibi secoue la star des Moulins

Ronald Koeman, sélectionneur de l'équipe nationale néerlandaise, a essuyé un coup dur avant le coup d'envoi de la Coupe du monde 2026, qui se déroulera conjointement au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Le coup d'envoi de la compétition est prévu le 11 juin au stade de Mexico, et la finale aura lieu le 19 juillet au stade de New York-New Jersey, dans une édition très attendue qui s'annonce comme l'une des plus passionnantes de l'histoire de la Coupe du monde.

La sélection néerlandaise disputera la compétition dans le groupe F, aux côtés du Japon, de la Suède et de la Tunisie.

Après la crise entre le Maroc et le Sénégal... L'Afrique change pour toujours

Arbeloa dans le pétrin à cause d'une star du Real Madrid

En vidéo... Ryan Sharqi suscite la polémique avec un geste étrange face à Liverpool


  • Netherlands v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    Le choc… Une blessure met fin au rêve

    Dans un rebondissement choquant, le PSV Eindhoven a annoncé ce dimanche que son capitaine, Jerdie Schouten, avait subi une grave blessure avec une rupture du ligament croisé du genou lors du match contre Utrecht, ce qui signifie qu'il ne pourra certainement pas participer à la Coupe du monde.

    La blessure de Schouten (29 ans) est survenue en deuxième mi-temps du match qui s'est soldé par une victoire 4-3 d'Eindhoven, samedi soir, après que son genou se soit soudainement tordu. Il a quitté le terrain sur une civière, suscitant une grande inquiétude.

    Le club a confirmé que les examens médicaux effectués par la suite ont révélé une rupture du ligament croisé, une blessure qui nécessite généralement une convalescence de 6 à 9 mois, ce qui met fin à ses espoirs de participer à la Coupe du monde.

    • Publicité
  • Newcastle United FC v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    Des propos émouvants… Choc et espoir

    « Lorsque je me suis blessé, j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas... J'avais un mince espoir que la blessure ne soit pas grave, mais malheureusement, c'est le contraire qui s'est avéré », a déclaré Schouten dans une déclaration émouvante.

    Il a ajouté : « Le choc est énorme pour l'instant, mais je m'en remettrai rapidement... De grands moments attendent Eindhoven, et je ferai tout mon possible pour en faire partie. »

    Transferts gratuits... Un duo du Real Madrid et de Barcelone en tête de la sélection d'or

    Vidéo | Abou Treika fait une révélation surprenante sur le départ de Salah… et cite Klopp

    Après la catastrophe... Un nom inattendu en passe de prendre les rênes de la sélection italienne

  • FBL-FRIENDLY-GER-NEDAFP

    Une saison exceptionnelle et une fin douloureuse

    Schouten a disputé 40 matches avec Eindhoven dans différentes compétitions cette saison, dont 28 en championnat, contribuant ainsi à rapprocher l'équipe d'un troisième titre consécutif.

    Au niveau international, le milieu de terrain a disputé 17 matches sous le maillot de l'équipe nationale néerlandaise depuis ses débuts en 2022, dont le dernier était un match amical contre l'Équateur, qui s'est soldé par un match nul la semaine dernière.

    L'absence de Schouten ne représente pas seulement une perte humaine, mais place Ronald Koeman face à un véritable défi tactique, compte tenu de l'importance du joueur au sein du milieu de terrain à quelques mois du coup d'envoi de la Coupe du monde.