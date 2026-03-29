Randal Kolo Muani, qui est entré en jeu ce soir lors de la victoire 3-1 de la France en match amical contre la Colombie, reste à l'affût des rumeurs de transfert. L'attaquant, prêté par le PSG à Tottenham, a été courtisé avec insistance par la Juventus après les six derniers mois de la saison dernière passés en prêt, et il semblerait que les discussions puissent reprendre prochainement.
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Kolo Muani attend la Juventus : des situations différentes concernant le départ de David et Openda
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Selon Fabrizio Romano, en effet, le Français « reste très orienté vers la Juve. Il reçoit d'autres appels, de clubs hors d'Europe qui proposent des sommes importantes : mais il veut attendre la Juve. Il a apprécié que la Juve revienne en janvier et le courtise à nouveau, tout comme ses coéquipiers : il s'était montré tout à fait ouvert, mais Tottenham l'a ensuite bloqué ». À présent, avec un retour au PSG qui se profile, Kolo Muani, écarté des plans des Parisiens, attend la prochaine initiative des Bianconeri.
OPENDA OUT, DAVID SANS URGENCE
« Openda est désormais un problème à régler pour la Juve, qui cherche déjà des repreneurs pour lui. Pour l'instant, elle cherche davantage des repreneurs pour lui que pour David », assure Romano. « Spalletti lui-même a souvent laissé entendre, en privé comme en public, que le Belge ne correspondait pas à ce qu'il recherchait. C'est fini entre Openda et la Juve ; ils se sépareront, à moins d'un rebondissement spectaculaire. » L'issue des négociations pour le renouvellement de Vlahovic, qui n'est toujours pas conclue, aura certainement une incidence sur David.