Kolo Muani attend la Juventus : des situations différentes concernant le départ de David et Openda

« Openda est désormais un problème à régler pour la Juve, qui cherche déjà des repreneurs pour lui. Pour l'instant, elle cherche davantage des repreneurs pour lui que pour David », assure Romano. « Spalletti lui-même a souvent laissé entendre, en privé comme en public, que le Belge ne correspondait pas à ce qu'il recherchait. C'est fini entre Openda et la Juve ; ils se sépareront, à moins d'un rebondissement spectaculaire. » L'issue des négociations pour le renouvellement de Vlahovic, qui n'est toujours pas conclue, aura certainement une incidence sur David.