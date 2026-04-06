Kimmich : « Kimmich jouera contre le Real, même en fauteuil roulant »

Alors que la Ligue des champions entre dans sa phase décisive, tous les regards se tournent vers le match aller des quarts de finale, qui opposera le Bayern Munich au Real Madrid demain mardi.

Mais le sujet qui fait le plus parler, avant ce match aller, est l'état physique de la star du Bayern Munich, Harry Kane.

Kane souffre d'un problème à la cheville depuis quelques jours, ce qui inquiète l'équipe bavaroise.

L'absence de Harry Kane s'est fait sentir lors de la victoire difficile du Bayern Munich 3-2 contre Fribourg en Bundesliga.

À l'approche de cette importante confrontation européenne, le staff médical du Bayern travaille d'arrache-pied pour remettre son attaquant titulaire sur pied.

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