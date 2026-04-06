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FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport

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Kimmich : « Kimmich jouera contre le Real, même en fauteuil roulant »

Real Madrid vs Bayern Munich
Real Madrid
Bayern Munich
Ligue des Champions
H. Kane
J. Kimmich
Espagne
Allemagne

Alors que la Ligue des champions entre dans sa phase décisive, tous les regards se tournent vers le match aller des quarts de finale, qui opposera le Bayern Munich au Real Madrid demain mardi.

Mais le sujet qui fait le plus parler, avant ce match aller, est l'état physique de la star du Bayern Munich, Harry Kane.

Kane souffre d'un problème à la cheville depuis quelques jours, ce qui inquiète l'équipe bavaroise.

L'absence de Harry Kane s'est fait sentir lors de la victoire difficile du Bayern Munich 3-2 contre Fribourg en Bundesliga.

À l'approche de cette importante confrontation européenne, le staff médical du Bayern travaille d'arrache-pied pour remettre son attaquant titulaire sur pied.

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    La confiance de Kimmich dans le retour de Kane

    Malgré le flou qui règne, l'optimisme grandit au sein de l'équipe allemande quant à la capacité de Harry Kane à se remettre à temps pour disputer le match contre le Real Madrid.

    La déclaration la plus marquante est venue du capitaine du Bayern, Joshua Kimmich, qui a clairement souligné l'importance de Kane.

    « Je pense que Kane jouera même s'il doit le faire en fauteuil roulant », a déclaré Kimmich dans des propos publiés par le site Madrid Universal.

    Il a ajouté : « Je pense qu’Harry Kane sera capable de jouer. Il rampera jusqu’au terrain s’il le faut. »

    De son côté, l’entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, a fait part d’une nouvelle mise à jour, dans laquelle il s’est montré prudemment optimiste, tout en reconnaissant que la situation n’était pas idéale concernant le retour de Kane.

    « Si Kane est prêt, il posera un gros problème au Real Madrid », a déclaré Kompany.

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