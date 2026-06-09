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Kieran Trippier s’est engagé avec les Wolves en tant que joueur libre
Les Wolves renforcent leur arrière-garde avec un défenseur expérimenté
À 35 ans, ce défenseur droit apporte une grande expérience du plus haut niveau à Molineux, après avoir été l'un des moteurs de la récente ascension de Newcastle, qui est passé de la lutte contre la relégation à la Ligue des champions. Né à Bury, Trippier a fait ses classes dans le centre de formation de Manchester City avant de décrocher la promotion en Premier League avec Burnley, puis de se mesurer au plus haut niveau avec Tottenham Hotspur et l'Atlético Madrid. L’ancien international anglais, qui compte 54 sélections, accepte ainsi de jouer en deuxième division afin d’aider les « Wolves » à rebondir après leur relégation.
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Edwards salue un coup de maître estival
La direction de Molineux n’a pas traîné pour sécuriser sa principale recrue défensive juste avant le coup d’envoi de la préparation estivale. Satisfait de cette avancée rapide, l’entraîneur principal Rob Edwards a déclaré : « Je suis vraiment heureux de l’avoir fait venir ici. Dès notre première rencontre, il était évident qu’il tenait vraiment à rejoindre les Wolves.
Nous savons ce qui nous a manqué cette année et ce dont nous aurons besoin la saison prochaine : de l’expérience, du leadership et des personnalités fortes et résilientes. Il nous en faudra en abondance, et Tripps coche toutes ces cases. Qualité, expérience, leadership et savoir-faire : il démontre aussi une vraie soif de réussite. Il veut nous aider à remonter en Premier League, et c’est précisément l’objectif que nous devons atteindre.
Il disposait d’autres bonnes options, donc conclure ce dossier est un véritable coup de maître et prouve notre statut de grand club. Après l’annonce concernant André, je pense que nous ne pouvions pas mieux entamer l’été pour atteindre nos objectifs. »
La direction apporte son soutien à un projet de promotion ambitieux.
Les dirigeants du club voient l’arrivée du défenseur comme un véritable statement avant une saison de Championship qui s’annonce éprouvante. Selon le président exécutif Nathan Shi, « Tout au long de sa carrière, Kieran a joué au plus haut niveau, nous sommes donc ravis qu’il ait choisi les Wolves pour le prochain chapitre de son parcours.
C’est un joueur d’une qualité incroyable, un leader sans égal, animé par une volonté innée de gagner, et son expérience en Premier League, en Ligue des champions et sur la scène internationale sera inestimable pour notre effectif.
Nous sommes conscients de l’ampleur de la tâche en Championship, mais son arrivée démontre l’étendue de nos ambitions. Nous avons hâte de le voir transmettre son professionnalisme, sa personnalité et ses standards élevés au groupe afin de propulser le club vers l’avant. »
Le directeur technique Matt Jackson a ajouté : « Nous sommes vraiment ravis d’avoir fait venir Kieran aux Wolves. C’est le fruit d’un excellent travail d’équipe entre Rob, Nathan et moi-même, et il adhère pleinement au projet.
Il était notre priorité absolue, et il était crucial de le recruter dès l’ouverture du mercato afin de pouvoir planifier sereinement et de l’intégrer dès le premier jour de la préparation estivale.
« Nous sommes vraiment ravis qu’il ait décidé de s’engager avec les Wolves, mais je pense que cela témoigne de la qualité de tout le monde au sein du club, des supporters comme des membres du personnel, que l’enthousiasme de ce club puisse séduire quelqu’un qui a eu la carrière de Kieran. »
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Trippier se réunit avec le groupe pour la préparation estivale.
Le défenseur expérimenté intégrera le groupe dès le premier jour de la préparation estivale, le mois prochain. Après une relégation décevante la saison passée, les Wolves doivent rapidement s’adapter aux exigences physiques d’un championnat intense de 46 matchs.
L’arrivée de Trippier, qui évoluera aux côtés d’André – ce dernier ayant récemment prolongé son contrat jusqu’en 2030 malgré d’autres offres – fournit à Edwards une base solide pour instaurer des standards d’élite avant la publication officielle du calendrier.