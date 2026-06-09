Les dirigeants du club voient l’arrivée du défenseur comme un véritable statement avant une saison de Championship qui s’annonce éprouvante. Selon le président exécutif Nathan Shi, « Tout au long de sa carrière, Kieran a joué au plus haut niveau, nous sommes donc ravis qu’il ait choisi les Wolves pour le prochain chapitre de son parcours.

C’est un joueur d’une qualité incroyable, un leader sans égal, animé par une volonté innée de gagner, et son expérience en Premier League, en Ligue des champions et sur la scène internationale sera inestimable pour notre effectif.

Nous sommes conscients de l’ampleur de la tâche en Championship, mais son arrivée démontre l’étendue de nos ambitions. Nous avons hâte de le voir transmettre son professionnalisme, sa personnalité et ses standards élevés au groupe afin de propulser le club vers l’avant. »

Le directeur technique Matt Jackson a ajouté : « Nous sommes vraiment ravis d’avoir fait venir Kieran aux Wolves. C’est le fruit d’un excellent travail d’équipe entre Rob, Nathan et moi-même, et il adhère pleinement au projet.

Il était notre priorité absolue, et il était crucial de le recruter dès l’ouverture du mercato afin de pouvoir planifier sereinement et de l’intégrer dès le premier jour de la préparation estivale.

« Nous sommes vraiment ravis qu’il ait décidé de s’engager avec les Wolves, mais je pense que cela témoigne de la qualité de tout le monde au sein du club, des supporters comme des membres du personnel, que l’enthousiasme de ce club puisse séduire quelqu’un qui a eu la carrière de Kieran. »