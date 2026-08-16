Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
cm grafica del piero
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Juventus Women, c’est officiel : Dorotea Del Piero prêtée à Moncalieri

WOMEN'S FOOTBALL
Juventus

Transfert en prêt pour la fille de l’ancien capitaine de la Juventus

Dorotea Del Piero, la fille d’Alessandro Del Piero, est transférée à titre temporaire du centre de formation de la Juventus Women à Moncalieri.


Voici le communiqué de Moncalieri Women : "Nous sommes heureux d’annoncer l’arrivée en prêt en provenance de la Juventus de Dorotea Del Piero, qui fera partie du groupe U19 lors de la saison 2026/27 et participera donc au championnat Primavera 2. Dorotea est un renfort jeune et prometteur, qui confirme la volonté du club de continuer à investir dans la croissance et la valorisation des talents, en leur offrant un parcours technique et de formation au sein du projet. Le président, la direction, le staff et toute la famille de Moncalieri Women lui souhaitent la bienvenue".


Women's Champions League Qualification
SKN St. Poelten crest
SKN St. Poelten
STP
Juventus crest
Juventus
JUV