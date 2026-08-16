Dorotea Del Piero, la fille d’Alessandro Del Piero, est transférée à titre temporaire du centre de formation de la Juventus Women à Moncalieri.





Voici le communiqué de Moncalieri Women : "Nous sommes heureux d’annoncer l’arrivée en prêt en provenance de la Juventus de Dorotea Del Piero, qui fera partie du groupe U19 lors de la saison 2026/27 et participera donc au championnat Primavera 2. Dorotea est un renfort jeune et prometteur, qui confirme la volonté du club de continuer à investir dans la croissance et la valorisation des talents, en leur offrant un parcours technique et de formation au sein du projet. Le président, la direction, le staff et toute la famille de Moncalieri Women lui souhaitent la bienvenue".



