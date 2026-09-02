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Nick Woltemade Germany 2026 World CupGetty
Gianluca Minchiotti

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Juventus, Woltemade : « Je pense avoir pris quelque chose d’Ibrahimovic »

Juventus FC
Serie A
N. Woltemade

Le nouvel attaquant de la Juventus se présente aux supporters

Nick Woltemade, nouvelle recrue de la Juventus, s’est exprimé sur les canaux officiels du club. L’Allemand né en 2002, qui arrive en prêt de Newcastle, a débuté ainsi : « Je suis très heureux d’être ici. La Juventus est un grand club et je suis enthousiaste à l’idée de cette nouvelle aventure. Pour moi, c’est un autre pays et je suis heureux de jouer dans un grand club comme celui-ci. Pour moi, la Juventus est le plus grand club italien, donc je suis très heureux et fier de moi-même. Je ressens aussi de la fierté pour ma famille, pour mes agents, pour tous ceux qui travaillent à la Juve et qui ont rendu ce transfert possible. Je suis très heureux d’être ici et j’ai vraiment hâte de commencer. »


Sur ses caractéristiques techniques : « Je pense être un joueur intelligent. Je sais marquer, je sais délivrer des passes décisives, je sais donner la dernière passe à mes coéquipiers. Je pense être bon pour trouver la bonne position sur le terrain et je crois que, dans l’ensemble, comme vous le verrez, c’est ma manière de jouer. Je pense qu’on ne voit pas souvent un garçon grand qui joue comme moi. Je suis très heureux d’être dans une équipe comme la Juventus, qui contrôle beaucoup le ballon et le fait avec le bon tempo. Je pense que c’est dans des situations comme celles-ci que je peux m’exprimer au mieux, donc je suis très heureux. »


  • « Mes modèles ? C’est difficile parce que je suis très grand et il n’y a pas beaucoup de footballeurs aussi grands que moi, mais je pense avoir pris quelque chose un peu de tout le monde, par exemple de Zlatan Ibrahimović, explique Woltemade, comme le rapporte TuttoJuve.com. J’ai toujours aimé le regarder parce que lui aussi est très grand et a une bonne technique. En plus, j’aime aussi Kai Havertz, qui est un de mes amis. J’essaie toujours de prendre quelque chose un peu de tout le monde, de prendre chacune de ces caractéristiques chez chacun pour ensuite essayer de les faire miennes. Mais il n’a jamais été facile d’avoir un modèle parce que je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de footballeurs semblables à moi, à cause de ma taille et de ma façon de jouer. »


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