Juventus, Woltemade : « Je pense avoir pris quelque chose d’Ibrahimovic »

Nick Woltemade, nouvelle recrue de la Juventus, s’est exprimé sur les canaux officiels du club. L’Allemand né en 2002, qui arrive en prêt de Newcastle, a débuté ainsi : « Je suis très heureux d’être ici. La Juventus est un grand club et je suis enthousiaste à l’idée de cette nouvelle aventure. Pour moi, c’est un autre pays et je suis heureux de jouer dans un grand club comme celui-ci. Pour moi, la Juventus est le plus grand club italien, donc je suis très heureux et fier de moi-même. Je ressens aussi de la fierté pour ma famille, pour mes agents, pour tous ceux qui travaillent à la Juve et qui ont rendu ce transfert possible. Je suis très heureux d’être ici et j’ai vraiment hâte de commencer. »





Sur ses caractéristiques techniques : « Je pense être un joueur intelligent. Je sais marquer, je sais délivrer des passes décisives, je sais donner la dernière passe à mes coéquipiers. Je pense être bon pour trouver la bonne position sur le terrain et je crois que, dans l’ensemble, comme vous le verrez, c’est ma manière de jouer. Je pense qu’on ne voit pas souvent un garçon grand qui joue comme moi. Je suis très heureux d’être dans une équipe comme la Juventus, qui contrôle beaucoup le ballon et le fait avec le bon tempo. Je pense que c’est dans des situations comme celles-ci que je peux m’exprimer au mieux, donc je suis très heureux. »



