Il est arrivé à Turin : Nick Woltemade, Allemand né en 2002 que la Juventus prend en prêt sec payant en provenance de Newcastle. Dans l’après-midi, l’attaquant de pointe passera sa visite médicale au JMedical, avant la signature du contrat qui le liera à la Juventus pour une saison.
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Juventus, Woltemade est arrivé : visite médicale et signature
LES CHIFFRES
L’attaquant allemand arrive de Newcastle sous la forme d’un prêt. Une opération qui, sur le plan économique, devrait permettre à la Juventus de s’alléger : Jonathan David, qui rejoint l’Atletico Madrid, percevait environ 6 millions d’euros nets par saison, plus des bonus, tandis que Woltemade devrait représenter environ 4,4 millions de salaire, auxquels s’ajoutent 5 millions pour le prêt. David rejoint l’Atletico Madrid en prêt avec une option d’achat fixée à 25 millions d’euros.
LA CARRIÈRE
Né en 2002, Woltemade a été formé au Werder Brême, club avec lequel il a totalisé 51 apparitions et 2 buts. Lors de son passage au Werder, il dispute la saison 2022-23 en prêt à Elversberg, où il joue 35 matches et inscrit 17 buts. En 2024, il rejoint Stuttgart, où il totalise 35 matches et 17 remi, avant d’être cédé à Newcastle pour un montant de 80 millions plus 10 de bonus. Lors de la saison 2025-26 avec les Magpies, il cumule 51 apparitions et 11 buts. Cette saison, avant de rejoindre la Juve, il a disputé deux matches avec Newcastle, sans marquer.
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