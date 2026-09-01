Juventus, Woltemade est arrivé : visite médicale et signature

Né en 2002, Woltemade a été formé au Werder Brême, club avec lequel il a totalisé 51 apparitions et 2 buts. Lors de son passage au Werder, il dispute la saison 2022-23 en prêt à Elversberg, où il joue 35 matches et inscrit 17 buts. En 2024, il rejoint Stuttgart, où il totalise 35 matches et 17 remi, avant d’être cédé à Newcastle pour un montant de 80 millions plus 10 de bonus. Lors de la saison 2025-26 avec les Magpies, il cumule 51 apparitions et 11 buts. Cette saison, avant de rejoindre la Juve, il a disputé deux matches avec Newcastle, sans marquer.



