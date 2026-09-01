C’est officiel Nick Woltemade. L’Allemand, né en 2002, a été recruté par la Juventus sous la forme d’un prêt sec payant en provenance de Newcastle. Dans l’après-midi, l’avant-centre passera sa visite médicale au JMedical, avant de signer le contrat qui le lie à la Juventus pour une saison.
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Juventus, Woltemade a signé : c’est officiel
LES CHIFFRES
L'attaquant allemand arrive de Newcastle sous la forme d'un prêt. Une opération qui, sur le plan économique, devrait garantir un allègement à la Juventus : Jonathan David, qui rejoint l'Atletico Madrid, percevait environ 6 millions d'euros nets par saison plus des bonus, tandis que Woltemade devrait peser environ 4,4 millions de salaire, auxquels s'ajoutent 5 millions pour le prêt. David rejoint l'Atletico Madrid en prêt avec une option d'achat fixée à 25 millions d'euros.
LA CARRIÈRE
Né en 2002, Woltemade a été formé au Werder Brême, club avec lequel il a totalisé 51 apparitions et 2 buts. Pendant son passage au Werder, il dispute la saison 2022-23 en prêt à Elversberg, où il joue 35 matches et inscrit 17 buts. En 2024, il rejoint Stuttgart, où il totalise 35 matches et 17 remi, avant d’être cédé à Newcastle pour la somme de 80 millions plus 10 de bonus. Lors de la saison 2025-26 avec les Magpies, il totalise 51 apparitions et 11 buts. Cette saison, avant de rejoindre la Juve, il a disputé deux matches avec Newcastle, sans marquer.
MAILLOT NUMÉRO 27
À la Juventus, Woltemade portera le maillot numéro 27.
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