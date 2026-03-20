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Emanuele Tramacere

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Juventus : Vlahovic a des doutes quant aux conditions de son renouvellement. Et le Milan revient dans la course

Les négociations pour la prolongation du contrat du Serbe se déroulent parallèlement à son retour sur le terrain, entre accélérations et ralentissements, ce qui ravive les rumeurs concernant d'autres clubs.

Le présent et l'avenir de Dusan Vlahovic passent inévitablement tant par le terrain que par le marché des transferts. L'état physique de l'attaquant serbe reste incertain, bien qu'il ait repris l'entraînement avec le groupe, et sa présence contre Sassuolo n'est pas assurée.


Mais ce qui importe le plus, c'est la question liée au renouvellement de son contrat, qui expire le 30 juin 2026, et, par conséquent, la suite des négociations visant à prolonger ou non son séjour à Turin.

C'est précisément dans ce contexte d'incertitude, malgré l'optimisme affiché ces derniers jours, qu'un sujet retentissant pourrait refaire surface, menant vers le Milan rossonero.

  • LE RÔLE DE SPALLETTI ET LA VOLONTÉ DE NÉGOCIER

    Le tournant dans les relations entre Vlahovic et la Juventus s'est produit il y a déjà quelques semaines et a coïncidé avec l'intervention de Luciano Spalletti auprès de l'attaquant serbe. Pour l'entraîneur toscan, l'ancien joueur de la Fiorentina est le pilier offensif sur lequel il compte s'appuyer pour la saison prochaine, et cette idée, communiquée au joueur, l'a au moins convaincu d'écouter la proposition de contrat du club.

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  • L'OFFRE DE LA JUVENTUS

    C'est à partir de là que les négociations, qui étaient au point mort depuis janvier 2025 et qui avaient conduit la Juventus à miser à la fois sur Openda et sur David dans l'optique d'un départ annoncé à la fin de l'année, ont repris. Le club bianconero a proposé à Vlahovic un nouveau contrat de trois ans expirant le 30 juin 2029, assorti d'un bonus total de 7 millions d'euros nets (le même montant garanti à Kenan Yildiz) et d'un bonus à la signature de 5 millions d'euros.

  • L'OPTIMISME DE LA JUVE ET LES DOUTES DE VLAHOVIC

    La Juventus est sortie de la dernière rencontre avec un sentiment d'optimisme, mais le joueur a de nombreux doutes quant aux montants, non pas tant en ce qui concerne le salaire (il est conscient que le montant du salaire est le maximum que le club puisse offrir) qu'en ce qui concerne les primes et les commissions. Le joueur et son entourage réclament des montants bien plus élevés en plus du salaire.

  • LE MILAN À LA FENÊTRE

    Si Vlahovic ne donnait pas une réponse positive à l'offre de la Juventus, son temps de jeu, d'autant plus à l'approche d'une fin de saison cruciale, pourrait être remis en question par le club, ce qui relancerait de nombreux scénarios actuellement mis de côté. Parmi ceux-ci figure également celui qui mène au Milan, qui avait jusqu'à présent mis de côté l'idée de tenter de recruter Vlahovic mais qui, ces dernières semaines, a recommencé à tâter le terrain. Rien de concret, seulement des idées à développer si les tentatives de recrutement de Kean et Retegui ne se concrétisaient pas. Mais le fait qu'Allegri et Tare apprécient beaucoup Vlahovic est connu depuis longtemps.



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