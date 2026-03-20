Juventus : Vlahovic a des doutes quant aux conditions de son renouvellement. Et le Milan revient dans la course

Le présent et l'avenir de Dusan Vlahovic passent inévitablement tant par le terrain que par le marché des transferts. L'état physique de l'attaquant serbe reste incertain, bien qu'il ait repris l'entraînement avec le groupe, et sa présence contre Sassuolo n'est pas assurée.





Mais ce qui importe le plus, c'est la question liée au renouvellement de son contrat, qui expire le 30 juin 2026, et, par conséquent, la suite des négociations visant à prolonger ou non son séjour à Turin.

C'est précisément dans ce contexte d'incertitude, malgré l'optimisme affiché ces derniers jours, qu'un sujet retentissant pourrait refaire surface, menant vers le Milan rossonero.