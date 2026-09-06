Guglielmo Vicario, gardien de la Juventus, s’est exprimé au micro de DAZN avant le match contre Milan : « Nous sommes un groupe uni, un groupe fort, un bon mélange entre jeunes et moins jeunes, sans aucun doute nous avons des garçons talentueux, jeunes, nous sommes tous unis. À partir de maintenant, c’est toujours le terrain qui parle et je suis convaincu que nous sommes une équipe de qualité et que ce soir, nous affrontons évidemment un adversaire de grande qualité comme nous. Ce sera un grand match, nous avons hâte. »