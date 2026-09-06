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Frosinone Calcio v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Juventus, Vicario : « À partir d’aujourd’hui, c’est toujours le terrain qui parle »

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G. Vicario

Le gardien de la Juventus s’exprime avant le match contre l’AC Milan

Guglielmo Vicario, gardien de la Juventus, s’est exprimé au micro de DAZN avant le match contre Milan : « Nous sommes un groupe uni, un groupe fort, un bon mélange entre jeunes et moins jeunes, sans aucun doute nous avons des garçons talentueux, jeunes, nous sommes tous unis. À partir de maintenant, c’est toujours le terrain qui parle et je suis convaincu que nous sommes une équipe de qualité et que ce soir, nous affrontons évidemment un adversaire de grande qualité comme nous. Ce sera un grand match, nous avons hâte. »

  • Le gardien ajoute : « Tous les matches doivent être préparés avec les différentes sorties du gardien, puis les attitudes sont différentes, on va les observer, aujourd’hui, il faut comprendre où se trouve l’espace libre, où se trouve la situation la plus juste pour aller placer le ballon. Ensuite, c’est un travail de lecture de ma part, de l’équipe, pour essayer de faire mal.


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