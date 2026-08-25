Le mercato de la Juventus n’est pas encore terminé. Avant la date limite, fixée au 1er septembre, Carnevali et Massara veulent compléter l’effectif. Il faut un nouvel avant-centre, capable d’avoir des caractéristiques différentes de Kolo Muani, tout comme l’ajout d’un défenseur de couloir, pouvant jouer sur les deux flancs, n’est pas à exclure. Dans cette optique, La Gazzetta dello Sport avance un nouveau nom : la Juventus a jeté son dévolu sur Joakim Mahele, latéral danois né en 1997, lié à Wolfsburg par un contrat arrivant à échéance en 2027.
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Juventus, une piste à bas coût sur le côté : Mahele émerge
Combien ça coûte et combien ça rapporte
L'ancien joueur de l'Atalanta connaît déjà la Serie A, où il a joué à 80 reprises pour 4 buts et 6 passes décisives. C'est un joueur expérimenté, qui voudrait quitter Wolfsburg, relégué la saison dernière en Bundesliga 2. Sur le papier, l'opération est réalisable soit comme achat à bas coût (Wolfsburg ne peut pas exagérer dans ses demandes) soit sous la forme d'un prêt, mais dans ce cas Maehele doit prolonger son contrat, qui expire en 2027. Son salaire, avec le club de Volkswagen, est d'environ 1,9 million d'euros par saison. L'Olympiacos s'intéresse fortement à Maehle
De Wolfsburg, Grabara est déjà arrivé
La doublure de Vicario est officiellement arrivée hier en provenance de Wolfsburg. Carnevali et Massara ont bouclé l’arrivée de Kamil Grabara en prêt avec option d’achat pour un montant total de 12 millions d’euros. La saison dernière, le gardien polonais a cumulé 37 apparitions sous le maillot de Wolfsburg toutes compétitions confondues, encaissant 71 buts. Il a en revanche signé 4 clean sheets.
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