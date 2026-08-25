Juventus, une piste à bas coût sur le côté : Mahele émerge

L'ancien joueur de l'Atalanta connaît déjà la Serie A, où il a joué à 80 reprises pour 4 buts et 6 passes décisives. C'est un joueur expérimenté, qui voudrait quitter Wolfsburg, relégué la saison dernière en Bundesliga 2. Sur le papier, l'opération est réalisable soit comme achat à bas coût (Wolfsburg ne peut pas exagérer dans ses demandes) soit sous la forme d'un prêt, mais dans ce cas Maehele doit prolonger son contrat, qui expire en 2027. Son salaire, avec le club de Volkswagen, est d'environ 1,9 million d'euros par saison. L'Olympiacos s'intéresse fortement à Maehle