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CM Juventus Inside Spalletti 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Juventus, une défaite née de la confusion, de la présomption et des mauvais choix de Spalletti. Adzic marque... et David marque lui aussi !

Juventus FC
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Opinion

L’analyse de la défaite de la Juventus sur le terrain de Sassuolo

La défaite de la Juventus sur la pelouse de Sassuolo est plus lourde par la manière dont elle est arrivée que par les trois points perdus par la Vieille Dame sur le terrain de Sassuolo. Le revers au Mapei Stadium, au-delà d’une défaite du maître Spalletti contre l’élève Aquilani, a été une défaite provoquée par une grande confusion que l’on a vue ce soir du côté de la Juve, sur le terrain comme sur le banc.


Cela étant dit, la composition de départ de la Juventus était quasiment imposée, surtout au milieu de terrain, au vu des nombreuses absences dues aux blessures, ce sont les changements et la gestion de la fin de match, de la part de Spalletti et de nombreux joueurs, qui suscitent quelques interrogations.


L’entrée de Zhegrova a évidemment été judicieuse, au vu du doublé inscrit par le Kosovare, mais des doutes subsistent sur les sorties simultanées (pour Zhegrova et Woltemade) de Conceição et Nico Gonzalez. C’est probablement Kolo Muani qui aurait dû sortir, encore transparent ce soir. Spalletti a pourtant insisté, et après le match il a expliqué qu’il entendait continuer à accorder sa confiance au Français.


  • Et puis il y a la gestion de la fin de match. Lors de la quatrième journée de championnat, après avoir arraché l’égalisation à deux reprises, la deuxième fois même après la 90e minute, la logique aurait voulu qu’il soit plus sage de repartir avec un match nul.Et au lieu de cela, Spalletti, comme il l’a déclaré après la rencontre, a poussé l’équipe à aller chercher le 3-2, en disant toutefois que les joueurs l’avaient pris trop au pied de la lettre... Jouer toujours pour gagner est un concept juste dans l’absolu, mais erroné à l’instant T. Les boulevards laissés à Sassuolo à la 94e minute, à l’extérieur, ne sont dignes ni d’une grande équipe, ni d’une « équipe », et amènent à s’interroger sur la manière dont Spalletti gère le matériel technique à sa disposition. Les torts de ceux qui étaient sur le terrain ne sont pas moindres, surtout du côté des joueurs les plus expérimentés, avec le « capitaine » Bremer en tête.


    La soirée de la Juventus se termine de manière paradoxale : alors que les attaquants (Kolo Muani et Woltemade) ne marquent pas, l’ex-Adzic (prêté à Sassuolo) punit la Juventus. Et d’autres joueurs qui ont quitté la Juve marquent et réussissent : Vlahovic, Openda, Licina et, à partir de ce soir, même David, buteur pour la première fois avec le maillot de l’Atlético de Madrid.



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