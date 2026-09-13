La défaite de la Juventus sur la pelouse de Sassuolo est plus lourde par la manière dont elle est arrivée que par les trois points perdus par la Vieille Dame sur le terrain de Sassuolo. Le revers au Mapei Stadium, au-delà d’une défaite du maître Spalletti contre l’élève Aquilani, a été une défaite provoquée par une grande confusion que l’on a vue ce soir du côté de la Juve, sur le terrain comme sur le banc.





Cela étant dit, la composition de départ de la Juventus était quasiment imposée, surtout au milieu de terrain, au vu des nombreuses absences dues aux blessures, ce sont les changements et la gestion de la fin de match, de la part de Spalletti et de nombreux joueurs, qui suscitent quelques interrogations.





L’entrée de Zhegrova a évidemment été judicieuse, au vu du doublé inscrit par le Kosovare, mais des doutes subsistent sur les sorties simultanées (pour Zhegrova et Woltemade) de Conceição et Nico Gonzalez. C’est probablement Kolo Muani qui aurait dû sortir, encore transparent ce soir. Spalletti a pourtant insisté, et après le match il a expliqué qu’il entendait continuer à accorder sa confiance au Français.



