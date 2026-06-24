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Grafica CM Dibu Martinez 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Juventus : un signal fort en provenance d’Aston Villa concernant Dibu Martínez

Juventus FC
E. Martinez
Aston Villa
Mercato

La Juventus aurait franchi une étape décisive dans les négociations avec le club anglais au sujet du gardien argentin.

La Juventus continue de presser pour recruter Emiliano « Dibu » Martínez et vient d’obtenir un premier signe positif d’Aston Villa : le club anglais a abaissé ses exigences, passant de 15 à 10 millions d’euros plus des bonus, selon Tuttosport. Un pas en avant notable, mais insuffisant pour finaliser l’opération.


  • Le directeur général Giovanni Carnevali agit en coulisses, s’appuyant sur ses excellentes relations avec l’entourage du gardien argentin. Son objectif : créer les conditions idéales pour une offensive décisive fin juillet, alors qu’un contrat de trois ans à 5 millions d’euros par saison, plus des primes, aurait déjà été proposé au joueur.


    Martinez, qui souhaitait déjà quitter Birmingham l’été dernier, voit d’un bon œil un transfert à Turin. Le gardien serait séduit par le projet technique de Luciano Spalletti, qui le considère comme son premier choix dans les cages grâce à son niveau international et à son leadership dans les vestiaires.


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  • En cas d’échec des négociations, la principale alternative reste Guglielmo Vicario. Cependant, le gardien de Tottenham serait estimé à environ 20 millions d’euros et il ne convainc pas pleinement le staff technique autant que l’Argentin.


    Aucune avancée n’est attendue dans l’immédiat : Martinez se consacre à la Coupe du monde des clubs aux États-Unis et a temporairement gelé les discussions concernant le mercato. La Juve, elle, a déjà calé sa stratégie et compte bien revenir à la charge une fois le tournoi terminé.