Juventus : un signal fort en provenance d’Aston Villa concernant Dibu Martínez

Le directeur général Giovanni Carnevali agit en coulisses, s’appuyant sur ses excellentes relations avec l’entourage du gardien argentin. Son objectif : créer les conditions idéales pour une offensive décisive fin juillet, alors qu’un contrat de trois ans à 5 millions d’euros par saison, plus des primes, aurait déjà été proposé au joueur.





Martinez, qui souhaitait déjà quitter Birmingham l’été dernier, voit d’un bon œil un transfert à Turin. Le gardien serait séduit par le projet technique de Luciano Spalletti, qui le considère comme son premier choix dans les cages grâce à son niveau international et à son leadership dans les vestiaires.



