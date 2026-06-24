La Juventus continue de presser pour recruter Emiliano « Dibu » Martínez et vient d’obtenir un premier signe positif d’Aston Villa : le club anglais a abaissé ses exigences, passant de 15 à 10 millions d’euros plus des bonus, selon Tuttosport. Un pas en avant notable, mais insuffisant pour finaliser l’opération.
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Juventus : un signal fort en provenance d’Aston Villa concernant Dibu Martínez
Le directeur général Giovanni Carnevali agit en coulisses, s’appuyant sur ses excellentes relations avec l’entourage du gardien argentin. Son objectif : créer les conditions idéales pour une offensive décisive fin juillet, alors qu’un contrat de trois ans à 5 millions d’euros par saison, plus des primes, aurait déjà été proposé au joueur.
Martinez, qui souhaitait déjà quitter Birmingham l’été dernier, voit d’un bon œil un transfert à Turin. Le gardien serait séduit par le projet technique de Luciano Spalletti, qui le considère comme son premier choix dans les cages grâce à son niveau international et à son leadership dans les vestiaires.
En cas d’échec des négociations, la principale alternative reste Guglielmo Vicario. Cependant, le gardien de Tottenham serait estimé à environ 20 millions d’euros et il ne convainc pas pleinement le staff technique autant que l’Argentin.
Aucune avancée n’est attendue dans l’immédiat : Martinez se consacre à la Coupe du monde des clubs aux États-Unis et a temporairement gelé les discussions concernant le mercato. La Juve, elle, a déjà calé sa stratégie et compte bien revenir à la charge une fois le tournoi terminé.