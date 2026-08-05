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Chelsea v Juventus - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Juventus, tops et flops : Zhegrova, quel but ! David recalé

Juventus FC
Serie A
E. Zhegrova
J. David

Les tops et les flops de l’équipe de Spalletti lors du match remporté contre Chelsea


À Hong Kong, le match amical entre la Juventus de Luciano Spalletti et Chelsea de Xabi Alonso se termine sur le score de 1-0 en faveur du club turinois, grâce à un but d’Edon Zhegrova.


Voici les satisfactions et les déceptions dans les rangs de la Juventus (aujourd’hui en maillot rose, avec short et chaussettes noirs).


  • TOP - ZHEGROVA

    Il ne commence pas très bien : il manque un contrôle et perd le ballon aussi à cause de la feinte involontaire d’un coéquipier, puis il s’obstine dans un deuxième dribble alors qu’il s’était déjà libéré avec le premier, et met le ballon au centre, mais entre-temps ses coéquipiers étaient allés trop loin. Puis il se rattrape avec un but magnifique : sur une passe décisive de Yildiz, le Kosovar débloque le score d’un enroulé du gauche qui se loge au second poteau. Ce but le met en confiance et, dans la suite de son match, il propose des actions qui associent enfin la qualité technique à l’efficacité.


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  • BOGA

    Il se met en évidence en première période avec de bons déplacements et une paire de frappes, dont l’une est bien repoussée par Sanchez.



  • Cambiaso

    Dans la première partie du match, c’est le plus en vue parmi les joueurs de la Juventus, se montrant avec continuité et qualité sur le côté droit tout en couvrant bien sa zone du terrain sur le plan défensif.


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  • FLOP - MILIK

    Il a plus de mal que ses coéquipiers à trouver le rythme du match, il est souvent en retard sur les indications de ses coéquipiers, comme sur une remise de Miretti en première période. Il tente sa chance de loin, sa frappe ne passe pas loin du cadre, mais cela ne suffit pas.


  • DOUGLAS LUIZ

    Le Brésilien y met de l’engagement et a affiché son intention de rester à la Continassa, mais son rendement, pour l’instant, n’est pas celui qu’attend Spalletti : le rythme est trop lent, les verticalisations sont presque inexistantes.


  • DAVID

    Il ne reste sur le terrain que quelques minutes, et Spalletti en explique la raison après le match : « David devait jouer environ une demi-heure. Au final, j’ai préféré le lancer tout de suite au cœur du match plutôt que d’attendre la fin. Et si, lors du dernier quart d’heure, il y a le risque de lui faire jouer trop de minutes, on le remplace à nouveau. Ce sont des situations normales à cette période de la saison et elles peuvent se gérer dans un sens comme dans l’autre. » Toujours est-il que les quelques minutes du Canadien ne resteront pas dans les mémoires : prestation terne, et sur sa seule occasion où il se libère et aurait l’opportunité de frapper au but, il tente au contraire de mettre le ballon au centre. Spalletti n’apprécie pas.


  • LA FEUILLE DE MATCH

    Chelsea-Juventus 0-1


    Buteurs : 68e Zhegrova


    Chelsea (4-2-3-1) : Sanchez (46e Penders) ; Palestra (65e Adarabioyo), Tosin (46e Sarr), Fofana (66e Subuloye), Hato (66e Anselmino), Nicoll-Jazuli (67e Lavia), Caicedo (66e Essugo), Quenda (46e Estevao), Joao Pedro (66e Delap), Gittens (65e Satpaev) ; Welbeck (46e Jackson, 82e Mudryk). Entr. Xabi Alonso.


    Juventus (4-2-3-1) : Di Gregorio (46e Perin) ; Kalulu (63e Cabal), Gatti (75e Rugani), Kelly, Celik ; Locatelli (46e Bremer), Douglas Luiz (63e Yildiz) ; Boga (46e Zhegrova), Miretti (63e Koopmeiners), Cambiaso (46e Owusu, 75e Arthur) ; Milik (46e David, 75e Durmisi). Entr. Spalletti.


    Avertis : Douglas Luiz (J), Caicedo (C), Gatti (J), Bremer (J), Lavia (C)


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