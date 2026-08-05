Juventus, tops et flops : Zhegrova, quel but ! David recalé

Chelsea-Juventus 0-1
Buteurs : 68e Zhegrova
Chelsea (4-2-3-1) : Sanchez (46e Penders) ; Palestra (65e Adarabioyo), Tosin (46e Sarr), Fofana (66e Subuloye), Hato (66e Anselmino), Nicoll-Jazuli (67e Lavia), Caicedo (66e Essugo), Quenda (46e Estevao), Joao Pedro (66e Delap), Gittens (65e Satpaev) ; Welbeck (46e Jackson, 82e Mudryk). Entr. Xabi Alonso.
Juventus (4-2-3-1) : Di Gregorio (46e Perin) ; Kalulu (63e Cabal), Gatti (75e Rugani), Kelly, Celik ; Locatelli (46e Bremer), Douglas Luiz (63e Yildiz) ; Boga (46e Zhegrova), Miretti (63e Koopmeiners), Cambiaso (46e Owusu, 75e Arthur) ; Milik (46e David, 75e Durmisi). Entr. Spalletti.
Avertis : Douglas Luiz (J), Caicedo (C), Gatti (J), Bremer (J), Lavia (C)
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