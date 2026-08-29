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cm grafica thuram juventus 2026 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Juventus, Thuram risque l’opération : le déplacement éclair chez le guru à Lyon et le mercato

Juventus FC
K. Thuram-Ulien

Inquiétude à la Juventus pour l’état du milieu de terrain français

À la Juventus, l’inquiétude grandit concernant l’état du genou de Khephren Thuram. « Je suis très inquiet », a admis Luciano Spalletti, résumant un état d’esprit partagé par le joueur, le staff et la direction.


Le milieu de terrain français, à l’arrêt tout l’été en raison du syndrome fémoro-patellaire qui le tourmente depuis le printemps dernier, selon La Gazzetta dello Sport s’envolera en début de semaine pour Lyon afin de consulter Bertrand Sonnery-Cottet, spécialiste qui a déjà opéré par le passé Gleison Bremer et Federico Gatti.


Cette visite sera fondamentale pour définir la marche à suivre : nouvelle thérapie ou intervention chirurgicale. Thuram espère éviter l’opération, qui impliquerait une indisponibilité plus longue, mais pour le moment personne ne se prononce. Une chose est sûre : Spalletti devra encore attendre avant de pouvoir compter sur son milieu de terrain de puissance et d’intensité.

  • THURAM, UN ÉTÉ TOURMENTÉ

    Pour Thuram, l’été a été extrêmement compliqué : son problème au genou lui a aussi coûté sa convocation avec l’équipe de France pour la Coupe du monde américaine. À la Continassa, il a commencé à travailler en avance, mais pendant environ quarante jours, il s’est entraîné à part, manquant l’intégralité de la préparation, la tournée en Chine et en Australie ainsi que les amicaux contre Bâle, le Standard de Liège, Nice, Chelsea, l’Inter et Palerme.


    Son retour dans le groupe et sa convocation pour le début du championnat semblaient être des signaux encourageants. Puis ce nouvel arrêt a ravivé l’alarme. Désormais, la décision revient au spécialiste français : le verdict de Lyon pourrait orienter l’avenir immédiat de Thuram ainsi que les derniers mouvements de la Juventus sur le marché des transferts.

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  • LE MERCATO

    Le verdict de Sonnery-Cottet aura aussi des conséquences sur le mercato de la Juventus, selon le quotidien. Les dirigeants, déjà à la recherche d’un milieu de terrain, et aux prises ces dernières heures avec l’arrêt des négociations pour recruter l’agent libre Franck Kessié, pourraient accélérer la quête d’une opportunité dans les derniers jours du mercato, de préférence sous la forme d’un prêt ou à faible coût, également à la lumière des contraintes du settlement agreement avec l’UEFA.

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