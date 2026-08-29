À la Juventus, l’inquiétude grandit concernant l’état du genou de Khephren Thuram. « Je suis très inquiet », a admis Luciano Spalletti, résumant un état d’esprit partagé par le joueur, le staff et la direction.





Le milieu de terrain français, à l’arrêt tout l’été en raison du syndrome fémoro-patellaire qui le tourmente depuis le printemps dernier, selon La Gazzetta dello Sport s’envolera en début de semaine pour Lyon afin de consulter Bertrand Sonnery-Cottet, spécialiste qui a déjà opéré par le passé Gleison Bremer et Federico Gatti.





Cette visite sera fondamentale pour définir la marche à suivre : nouvelle thérapie ou intervention chirurgicale. Thuram espère éviter l’opération, qui impliquerait une indisponibilité plus longue, mais pour le moment personne ne se prononce. Une chose est sûre : Spalletti devra encore attendre avant de pouvoir compter sur son milieu de terrain de puissance et d’intensité.