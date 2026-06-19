La Juventus doitdésormaisfaire face à la concurrence de Fenerbaçhe pour recruter Alexander Sörloth, selon Nicolò Schira. L’irruption du club turc dans ce dossier profite à l’Atlético Madrid, qui peut encore resserrer ses conditions pour céder l’attaquant norvégien né en 1995.





Rappelons qu’avant le changement de direction à la Juventus, entre Damien Comolli et Giovanni Carnevali, le club turinois avait trouvé un accord de principe avec Sorloth, confirmé par un appel téléphonique entre le joueur et Luciano Spalletti. Carnevali a repris les discussions avec l’Atlético, mais un accord est loin d’être trouvé : les Colchoneros réclament toujours 35 millions, tandis que la Vieille Dame n’en propose que 25. Pour l’instant, le dossier est en stand-by, même si le joueur a promis des nouvelles avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, que la Norvège a débutée par une victoire 4-1 contre l’Irak. Sur un autre front, la Juve et l’Atlético n’ont pas encore trouvé d’accord pour Nico González, lequel devrait donc revenir à Turin.



