Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
CM grafica Juventus Sorloth
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Juventus : Sorloth a un prix plus élevé, la concurrence de Fenerbahce et les alternatives

Juventus FC
Atlético Madrid
A. Soerloth
Mercato

Les négociations entre la Juventus et l'Atlético de Madrid concernant Sorloth se compliquent

La Juventus doitdésormaisfaire face à la concurrence de Fenerbaçhe pour recruter Alexander Sörloth, selon Nicolò Schira. L’irruption du club turc dans ce dossier profite à l’Atlético Madrid, qui peut encore resserrer ses conditions pour céder l’attaquant norvégien né en 1995.


Rappelons qu’avant le changement de direction à la Juventus, entre Damien Comolli et Giovanni Carnevali, le club turinois avait trouvé un accord de principe avec Sorloth, confirmé par un appel téléphonique entre le joueur et Luciano Spalletti. Carnevali a repris les discussions avec l’Atlético, mais un accord est loin d’être trouvé : les Colchoneros réclament toujours 35 millions, tandis que la Vieille Dame n’en propose que 25. Pour l’instant, le dossier est en stand-by, même si le joueur a promis des nouvelles avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, que la Norvège a débutée par une victoire 4-1 contre l’Irak. Sur un autre front, la Juve et l’Atlético n’ont pas encore trouvé d’accord pour Nico González, lequel devrait donc revenir à Turin.


  • LES AUTRES SOLUTIONS

    Les négociations sont actuellement au point mort, l’Atlético pouvant désormais relever encore ses exigences, tandis que la Juventus de Carnevali semble moins enthousiaste que celle de Comolli à l’égard de cette opération. L’hypothèse d’une reprise des discussions avec Dusan Vlahovic en vue d’une prolongation de contrat, dont l’échéance est fixée au 30 juin, semble désormais enterrée : les exigences financières du Serbe dépassent les capacités financières de la Juve, qu’elle soit dirigée par Comolli ou Carnevali. Une option mène au possible retour de Randal Kolo Muani, né en 1998, propriété du Paris Saint-Germain et prêté à Tottenham pour la saison 2025-2026, tandis qu’un nouveau nom circule depuis quelques heures : celui de Santiago Castro, Argentin né en 2004 et évoluant à Bologne.


    • Publicité