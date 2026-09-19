Pape Sarr, milieu de terrain de la Juventus, aligné aussi bien lors de la défaite contre Sassuolo en championnat que lors de la victoire face au NEC en Ligue Europa, s’est exprimé au micro de Sky à la veille du match contre l’Atalanta, programmé demain à 18 heures à l’Allianz Stadium de Turin : « Je pense que ce ne sera pas un match facile, mais nous l’avons bien préparé et nous serons certainement prêts pour dimanche soir. Nous avons une belle opportunité et la possibilité de gagner le match. »
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Juventus, Sarr : « Voilà sur quoi Spalletti me donne des conseils »
Puis, sur Spalletti : "Il m’aide, c’était mon premier match et j’ai été blessé pendant trois mois, il a essayé de me donner des conseils sur le placement, le ballon, sur la manière de couvrir le terrain et il m’a aidé entre la première et la deuxième mi-temps".
Enfin, sur Guglielmo Vicario, son coéquipier également à Tottenham : "Il m’aide - rapporte Tuttosport -. Je commence à apprendre l’italien et il me donne beaucoup de conseils".
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