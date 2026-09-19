Juventus, Sarr : « Voilà sur quoi Spalletti me donne des conseils »

Puis, sur Spalletti : "Il m’aide, c’était mon premier match et j’ai été blessé pendant trois mois, il a essayé de me donner des conseils sur le placement, le ballon, sur la manière de couvrir le terrain et il m’a aidé entre la première et la deuxième mi-temps".





Enfin, sur Guglielmo Vicario, son coéquipier également à Tottenham : "Il m’aide - rapporte Tuttosport -. Je commence à apprendre l’italien et il me donne beaucoup de conseils".