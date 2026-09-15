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Emanuele Tramacere

Traduit par

Juventus : regard sur Madueke. Arsenal pense à un prêt en janvier, il y a un rival

Juventus FC
N. Madueke
Arsenal
Atlético Madrid

Les Gunners envisagent un départ afin de ne pas faire perdre de temps de jeu à l’ailier anglais.

La Juventus devra tenter, lors du prochain mercato hivernal de janvier, de régler les différents problèmes restés sans solution dans l’effectif construit cet été pour Luciano Spalletti, mais elle devra le faire en composant avec ses contraintes sur le plan économico-financier.


Sans grosses ventes, il faudra saisir les opportunités que le marché offrira dans tous les secteurs de jeu et, pour tenter de résoudre le problème offensif auquel l’entraîneur toscan est confronté, la Juventus suit de près un potentiel indésirable de très haut niveau d’Arsenal : Noni Madueke.


  • Il peut partir en prêt

    Selon ce qu’a rapporté CaughtOffside en Angleterre, Madueke est aujourd’hui considéré à tous égards comme un remplaçant dans la rotation de Mikel Arteta. Depuis le début de la saison, il n’a jusqu’ici disputé que 4 des 6 matches joués par Arsenal, pour un total de seulement 100 minutes, dont une apparition d’une seule minute dans le derby contre Chelsea.

    Pour éviter de trop le déprécier, compte tenu d’un long contrat qui court jusqu’au 30 juin 2030, Arsenal envisage un prêt à boucler en janvier, vers un club capable de lui offrir du temps de jeu régulier à haut niveau, y compris en Europe.

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  • La Juve n’est pas seule

    Madueke est en réalité un ailier offensif de métier, un poste où la Juventus est extrêmement fournie avec Conceiçao et Zhegrova, mais avec l’idée de transformer Nico Gonzalez en faux 9 et avec la possibilité que le Kosovaro lui-même puisse également partir, l’idée d’ajouter un joueur aussi important pour un montant limité ne doit pas être sous-estimée.

    La Juventus surveille sa situation, mais ce n’est certainement pas le seul club intéressé par l’ancien de Chelsea. L’Atlético de Madrid est lui aussi très intéressé par un éventuel prêt, surtout si une ouverture venait réellement de Londres concernant l’inclusion d’une option d’achat à des montants qui ne soient pas « de Premier League ».

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