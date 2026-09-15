La Juventus devra tenter, lors du prochain mercato hivernal de janvier, de régler les différents problèmes restés sans solution dans l’effectif construit cet été pour Luciano Spalletti, mais elle devra le faire en composant avec ses contraintes sur le plan économico-financier.





Sans grosses ventes, il faudra saisir les opportunités que le marché offrira dans tous les secteurs de jeu et, pour tenter de résoudre le problème offensif auquel l’entraîneur toscan est confronté, la Juventus suit de près un potentiel indésirable de très haut niveau d’Arsenal : Noni Madueke.



