Juventus-PSG, pas seulement Suzuki : Jonathan David aussi sur la table

Parallèlement, comme l’a rapporté le Corriere dello Sport, les relations entre les deux clubs pourraient aussi ouvrir la voie à une autre opération : Jonathan David. L’attaquant canadien ferait en effet partie des joueurs que la Juventus envisage de céder pour financer l’arrivée d’un nouvel avant-centre. Le PSG pourrait représenter une solution concrète, notamment au regard de la nécessité de renforcer le secteur offensif après le départ de Gonçalo Ramos.





Luis Campos pousserait également pour David, lui qui connaît bien le joueur pour l’avoir fait venir à Lille. Reste à comprendre la formule de l’éventuelle opération : la Juventus évalue le transfert du Canadien entre 20 et 30 millions d’euros et préférerait un transfert définitif, tandis que la possibilité d’un prêt n’est pas exclue. Suzuki et David pourraient ainsi devenir deux volets d’une même discussion entre la Juventus et le PSG.



