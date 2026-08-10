L’axe entre la Juventus et le Paris Saint-Germain pourrait devenir de plus en plus brûlant et ne pas concerner uniquement Zion Suzuki. Fabrizio Romano a fait le point sur les négociations entre le PSG et Parme pour le gardien japonais, en expliquant que l’opération, d’environ 35 millions d’euros, est désormais pratiquement bouclée. Reste toutefois à définir l’avenir de Suzuki : rester à Paris, avec le départ conséquent de Chevalier, ou partir en prêt. Dans ce dernier scénario, la Juventus pourrait entrer en jeu, mais le club turinois n’a pas encore pris de décision définitive. Le PSG, selon Romano, attend justement une réponse de la Juve.
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Juventus-PSG, pas seulement Suzuki : Jonathan David aussi sur la table
DAVID PALLINO DE CAMPOS
Parallèlement, comme l’a rapporté le Corriere dello Sport, les relations entre les deux clubs pourraient aussi ouvrir la voie à une autre opération : Jonathan David. L’attaquant canadien ferait en effet partie des joueurs que la Juventus envisage de céder pour financer l’arrivée d’un nouvel avant-centre. Le PSG pourrait représenter une solution concrète, notamment au regard de la nécessité de renforcer le secteur offensif après le départ de Gonçalo Ramos.
Luis Campos pousserait également pour David, lui qui connaît bien le joueur pour l’avoir fait venir à Lille. Reste à comprendre la formule de l’éventuelle opération : la Juventus évalue le transfert du Canadien entre 20 et 30 millions d’euros et préférerait un transfert définitif, tandis que la possibilité d’un prêt n’est pas exclue. Suzuki et David pourraient ainsi devenir deux volets d’une même discussion entre la Juventus et le PSG.
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