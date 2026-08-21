Différente, mais tout aussi délicate, est la situation de Michele Di Gregorio. L'ancien joueur de Monza n'entre pas dans les plans du nouveau projet technique de la Juventus et le club travaille pour lui trouver un nouveau point de chute.





Les contacts avec l’OM se sont refroidis et, en l’état actuel des choses, un transfert définitif semble compliqué. Ces dernières heures, toutefois, l’intérêt de Bournemouth a émergé, le club évaluant plusieurs profils pour renforcer ce secteur de son effectif.





Le gardien italien serait également suivi par la Lazio, dans un possible jeu de chaises musicales sur le marché qui pourrait devenir particulièrement intéressant. La Juventus cherche à trouver une solution capable de satisfaire toutes les parties et de permettre à Di Gregorio de repartir dans un club où il pourrait retrouver de la continuité.





Son départ prendrait encore plus de poids si Perin venait lui aussi à quitter Turin.



