La Juventus se prépare à changer de visage, y compris dans les buts. Avec Guglielmo Vicario déjà identifié comme nouveau titulaire, le club turinois doit désormais définir l’avenir de Mattia Perin et Michele Di Gregorio : au moins l’un des deux est destiné à quitter Turin, mais il n’est pas exclu qu’au final ils puissent partir tous les deux.
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Juventus, Perin et Di Gregorio vers un départ : Mandas, une idée comme doublure de Vicario
Perin, ça se complique pour Palerme
La piste menant Mattia Perin à Palerme reste d’actualité, même si ces dernières heures, la voie s’est nettement rétrécie. Selon Tuttosport, le principal nœud est d’ordre économique : la demande de la Juventus est en effet jugée trop élevée par le club sicilien.
La stratégie du City Football Group pèserait aussi sur les négociations, le groupe préférant concentrer ses investissements sur des profils plus jeunes. Palerme continue malgré tout de garder la porte ouverte au gardien de la Juventus, mais pour le moment, l’opération semble plus compliquée que ces derniers jours.
DI GREGORIO : Bournemouth entre en scène
Différente, mais tout aussi délicate, est la situation de Michele Di Gregorio. L'ancien joueur de Monza n'entre pas dans les plans du nouveau projet technique de la Juventus et le club travaille pour lui trouver un nouveau point de chute.
Les contacts avec l’OM se sont refroidis et, en l’état actuel des choses, un transfert définitif semble compliqué. Ces dernières heures, toutefois, l’intérêt de Bournemouth a émergé, le club évaluant plusieurs profils pour renforcer ce secteur de son effectif.
Le gardien italien serait également suivi par la Lazio, dans un possible jeu de chaises musicales sur le marché qui pourrait devenir particulièrement intéressant. La Juventus cherche à trouver une solution capable de satisfaire toutes les parties et de permettre à Di Gregorio de repartir dans un club où il pourrait retrouver de la continuité.
Son départ prendrait encore plus de poids si Perin venait lui aussi à quitter Turin.
MANDAS refait surface
Avec Vicario destiné à être le titulaire, en effet, la Juventus aurait ensuite une autre case à remplir. Si les deux gardiens actuellement présents dans l’effectif venaient à partir, le club turinois aurait besoin d’identifier un nouveau numéro 12.
Parmi les profils appréciés figurerait Christos Mandas, né en 2001 et actuellement à la Lazio, qui, selon TuttoJuve.com, pourrait représenter une solution intéressante dans l’ombre de Vicario, avec Carlo Pinsoglio qui resterait comme « troisième ». Beaucoup dépendra, naturellement, aussi des mouvements du club romain et d’un éventuel lien avec la situation Di Gregorio.
Un scénario qui reste donc encore entièrement à construire, mais qui pourrait devenir l’un des sujets les plus brûlants des derniers jours du mercato. La Juventus a déjà choisi son nouveau titulaire : il ne reste plus qu’à achever la révolution dans les buts.
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