Juventus, pas seulement Kessié : Brozovic aussi proposé librement

Marcelo Brozovic a voulu terminer en beauté son aventure en Arabie saoudite. Le milieu de terrain croate, après une longue carrière à l'Inter, a quitté le club milanais à l'été 2023 pour rejoindre Al Nassr de Cristiano Ronaldo en Saudi Pro League. Après avoir remporté le titre à l'issue de la saison dernière au détriment de son ancien entraîneur Simone Inzaghi, le meneur de jeu né en 1992 est resté libre et sans contrat, et cherche officiellement une nouvelle équipe.





Son agence tente ces jours-ci de trouver un canal de communication direct avec la Juventus et, au cours des contacts, la possibilité de le faire revenir en Italie a également été mise sur la table.