Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
cm grafica brozovic inter
Emanuele Tramacere

Traduit par

Juventus, pas seulement Kessié : Brozovic aussi proposé librement

Juventus FC
Franck Kessié
M. Brozovic
Mercato
Inter
Milan AC

L’ancien milieu de terrain de l’Inter est sans contrat après la fin de son aventure en Arabie.

Marcelo Brozovic a voulu terminer en beauté son aventure en Arabie saoudite. Le milieu de terrain croate, après une longue carrière à l'Inter, a quitté le club milanais à l'été 2023 pour rejoindre Al Nassr de Cristiano Ronaldo en Saudi Pro League. Après avoir remporté le titre à l'issue de la saison dernière au détriment de son ancien entraîneur Simone Inzaghi, le meneur de jeu né en 1992 est resté libre et sans contrat, et cherche officiellement une nouvelle équipe.


Son agence tente ces jours-ci de trouver un canal de communication direct avec la Juventus et, au cours des contacts, la possibilité de le faire revenir en Italie a également été mise sur la table.

  • LES CONTACTS

    Selon La Stampa, depuis quelques jours, Epic Sports d’Ali Barat tente de nouer des contacts avec l’administrateur délégué Carnevali, non seulement pour comprendre l’avenir de Lloyd Kelly après l’arrivée de John Lucumì, mais aussi pour proposer Noah Atubolu comme alternative dans les buts, le gardien étant en fin de contrat dans un an avec Fribourg. Et lors de ces contacts, Marcelo Brozovic a également été proposé à la Juventus qui, comme indiqué, est aujourd’hui libre et peut signer où il veut.

    • Publicité

  • Pas seulement Kessié, il faut aussi vendre

    Depuis un certain temps, un autre joueur libre a également été proposé à la Juventus, celui d’un autre ex-de Serie A et ex-d’Arabie saoudite comme Franck Kessié, resté sans club après la fin de son contrat avec Al-Ahli. L’Ivoirien, ancien joueur de l’AC Milan, rejoindrait volontiers Turin, mais la Juventus dispose d’un trop-plein d’éléments dans ce secteur et ne peut ni ne veut investir tant qu’au moins l’un d’Arthur, Miretti et Koopmeiners ne sera pas parti.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google