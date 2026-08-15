Juventus, pas seulement Kessie : Brozovic aussi proposé comme joueur libre

Marcelo Brozovic a voulu conclure en beauté son expérience en Arabie saoudite. Le milieu de terrain croate, après une longue aventure à l’Inter, a quitté le club lombard à l’été 2023 pour rejoindre Al Nassr de Cristiano Ronaldo en Saudi Pro League. Après avoir remporté le titre au terme de la saison passée aux dépens de son ancien entraîneur Simone Inzaghi, le meneur de jeu né en 1992 est resté libre de tout contrat et cherche officiellement une nouvelle équipe.





Son agence tente ces derniers jours de trouver un canal de communication direct avec la Juventus et, lors des contacts, la possibilité de le faire revenir en Italie a également été mise sur la table.