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cm grafica brozovic juventus
Emanuele Tramacere

Traduit par

Juventus, pas seulement Kessie : Brozovic aussi proposé comme joueur libre

Juventus FC
Franck Kessié
M. Brozovic
Mercato
Inter
Milan AC

L’ancien milieu de terrain de l’Inter est sans contrat après la fin de son expérience en Arabie.

Marcelo Brozovic a voulu conclure en beauté son expérience en Arabie saoudite. Le milieu de terrain croate, après une longue aventure à l’Inter, a quitté le club lombard à l’été 2023 pour rejoindre Al Nassr de Cristiano Ronaldo en Saudi Pro League. Après avoir remporté le titre au terme de la saison passée aux dépens de son ancien entraîneur Simone Inzaghi, le meneur de jeu né en 1992 est resté libre de tout contrat et cherche officiellement une nouvelle équipe.


Son agence tente ces derniers jours de trouver un canal de communication direct avec la Juventus et, lors des contacts, la possibilité de le faire revenir en Italie a également été mise sur la table.

  • LES CONTACTS

    Selon La Stampa, Epic Sports d’Ali Barat tente depuis quelques jours de nouer des contacts avec l’administrateur délégué Carnevali, non seulement pour comprendre quel sera l’avenir de Lloyd Kelly après l’arrivée de John Lucumì, mais aussi pour proposer Noah Atubolu comme alternative dans les buts, le gardien de Fribourg étant en fin de contrat dans un an. Et lors de ces contacts, Marcelo Brozovic a également été proposé à la Juventus qui, comme indiqué, est aujourd’hui libre de tout contrat et peut signer où il veut.

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  • Pas seulement Kessié, mais il faut vendre

    Depuis un certain temps, un autre joueur libre a également été proposé à la Juventus, celui d’un autre ex de Serie A et ex pensionnaire du championnat saoudien comme Franck Kessie, resté sans club après la fin de son contrat avec Al-Ahli. L’Ivoirien, ancien du Milan, viendrait volontiers à Turin, mais la Juventus, dans ce secteur, compte de nombreux éléments en trop et ne peut ni ne veut investir tant qu’au moins l’un d’Arthur, Miretti et Koopmeiners ne sera pas parti.

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