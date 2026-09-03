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Thuram JuventusGetty Images

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Juventus : pas de joueurs libres, Khéphren Thuram ne sera pas remplacé

Juventus FC
K. Thuram-Ulien

La Juventus ne retournera pas sur le marché. La décision a été prise, la Juventus ne piochera pas dans la liste des joueurs libres pour remplacer l’ancien milieu de Nice, qui sera contraint de rester éloigné des terrains jusqu’en 2027. On en saura davantage sur les délais précis après l’opération prévue aujourd’hui à Lyon : le Français passera sur le billard de Bertrand Sonnery Cottet, le spécialiste des genoux qui, lors des dernières saisons, a opéré Gleison Bremer (ligament croisé et ménisque) et Federico Gatti (ménisque). Le traitement conservateur n’a pas donné les résultats espérés, Thuram sera opéré du genou pour résoudre le syndrome fémoro-patellaire qui le tourmente depuis la fin du dernier championnat et qui n’a jamais totalement disparu ces derniers mois.


  • Il y a aussi Owusu

    La Juventus s’estime couverte au milieu, surtout après l’arrivée en provenance de Tottenham de Pape Sarr. Le Sénégalais s’ajoute à un secteur qui comprend également Locatelli, Douglas Luiz, Koopmeiners, McKennie et le jeune Owusu de la NexGen, que Spalletti a fait jouer durant la présaison.

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