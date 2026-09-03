La Juventus ne retournera pas sur le marché. La décision a été prise, la Juventus ne piochera pas dans la liste des joueurs libres pour remplacer l’ancien milieu de Nice, qui sera contraint de rester éloigné des terrains jusqu’en 2027. On en saura davantage sur les délais précis après l’opération prévue aujourd’hui à Lyon : le Français passera sur le billard de Bertrand Sonnery Cottet, le spécialiste des genoux qui, lors des dernières saisons, a opéré Gleison Bremer (ligament croisé et ménisque) et Federico Gatti (ménisque). Le traitement conservateur n’a pas donné les résultats espérés, Thuram sera opéré du genou pour résoudre le syndrome fémoro-patellaire qui le tourmente depuis la fin du dernier championnat et qui n’a jamais totalement disparu ces derniers mois.



