Juventus : Ottolini s'exprime sur Manuel Ugarte, de Manchester United

Un nouveau nom circule sur le marché des transferts de la Juventus au milieu de terrain. Les Bianconeri seraient sur les traces de Manuel Ugarte. L'international uruguayen, né en 2001, est sous contrat jusqu'en juin 2029 avec Manchester United, qui lui verse un salaire net de 4 millions d'euros par an.





Arrivé à l'été 2024 pour 50 millions d'euros en provenance du PSG (qui l'avait payé 10 millions de plus un an auparavant pour l'acquérir auprès du Sporting Lisbonne), il a depuis disputé 68 matches sous le maillot des Red Devils, marquant 2 buts, délivrant 6 passes décisives et écopant de 16 cartons jaunes.



