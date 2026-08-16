Juventus, nouvelle offre à Aston Villa pour Dibu Martinez : les chiffres, l’écart est minime

La Juventus tente de régler le plus important dossier de mercato encore en suspens cet été. Depuis l’ouverture du mercato estival, Luciano Spalletti a demandé au club l’intégration dans l’effectif d’un nouveau gardien, plus solide que Di Gregorio et Perin, y compris dans le jeu au pied.

Et après des semaines de prises de renseignements, d’idées, de profils proposés, étudiés, dont beaucoup n’ont pas abouti, la solution semble finalement se préciser autour de Emiliano « Dibu » Martinez. Et selon ce que rapporte The Athletic, l’accord avec Aston Villa est tout proche d’être conclu.



