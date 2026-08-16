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cm grafica dibu martinez juve
Emanuele Tramacere

Traduit par

Juventus, nouvelle offre à Aston Villa pour Dibu Martinez : les chiffres, l’écart est minime

Juventus FC
Aston Villa
Parme
E. Martinez
Z. Suzuki

La Juventus pousse pour le gardien argentin, accord à un pas.

La Juventus tente de régler le plus important dossier de mercato encore en suspens cet été. Depuis l’ouverture du mercato estival, Luciano Spalletti a demandé au club l’intégration dans l’effectif d’un nouveau gardien, plus solide que Di Gregorio et Perin, y compris dans le jeu au pied.

Et après des semaines de prises de renseignements, d’idées, de profils proposés, étudiés, dont beaucoup n’ont pas abouti, la solution semble finalement se préciser autour de Emiliano « Dibu » Martinez. Et selon ce que rapporte The Athletic, l’accord avec Aston Villa est tout proche d’être conclu.


  • Aston Villa à un pas de Suzuki

    Dès la fin du mercato, le gardien argentin a fait savoir à Aston Villa qu’il voulait changer d’air et que, depuis un certain temps, il avait trouvé un accord avec la Juventus.

    Ces dernières heures, les Villans ont profité de l’échec de l’opération Zion Suzuki entre Parme et le Paris Saint-Germain (absence d’accord sur sa gestion pour les prochaines années, y compris un possible prêt à la Juventus) et ont présenté aux Émiliens une nouvelle offre de 30 millions plus 5 de bonus, qui est sur le point d’être acceptée, et c’est là que la Juventus s’est remise à espérer pour le Dibu.

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  • NOUVELLE OFFRE

    L’arrivée de Suzuki à Birmingham libérera en effet Martinez, pour lequel l’exigence initiale d’une offre d’au moins 15 millions d’euros a baissé ces derniers jours. Selon ce qu’a rapporté David Ornstein pour The Athletic, ce matin, l’ad Carnevali et le ds Massara ont présenté une nouvelle offre de 7 millions d’euros de part fixe plus 3 millions d’euros de bonus, pour un total de 10 millions. Aston Villa demande en revanche 10 millions d’euros de part fixe uniquement, sans bonus. L’écart est minime, l’accord avec le joueur existe déjà, et l’opération pourrait enfin se conclure, pour le plus grand bonheur de Spalletti.

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