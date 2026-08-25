Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Grafica Miretti ComoCalciomercato
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Juventus : Miretti à un pas de Besiktas, les détails

Juventus FC
Mercato
F. Miretti
Besiktas

La négociation pour le transfert du milieu de terrain est dans sa dernière ligne droite

La négociation entre la Juventus et Besiktas pour le transfert de Fabio Miretti vers la Turquie touche désormais à sa fin. Le club de Vincenzo Italiano a en effet trouvé un accord avec le milieu de terrain et se prépare à formaliser dans les prochaines heures sa dernière offre à la Juventus, avec l’objectif de mettre l’accord par écrit.


La formule sur la table est celle d’un prêt avec option d’achat, qui pourrait se transformer en obligation sous certaines conditions. Le feu vert est donc de plus en plus proche, selon Gazzetta.it.

  • La Juventus attend l’offre définitive de Besiktas et vise à se libérer de l’intégralité du coût annuel de Miretti, en tenant compte à la fois du salaire et de la part d’amortissement inscrite au bilan. Une opération qui permettrait à la Juventus de réduire sa masse de coûts et d’allouer ces ressources à ses prochains mouvements sur le marché des transferts, en particulier à l’arrivée de Franck Kessiè.


    Après les contacts des dernières heures, le sentiment est que l’affaire est désormais entrée dans sa phase décisive : il reste à définir les derniers détails économiques avant le feu vert définitif au transfert.

    • Publicité

    VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Europa League Qualification
FK Kauno Zalgiris crest
FK Kauno Zalgiris
KZA
Besiktas crest
Besiktas
BJK
Serie A
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV
Parme crest
Parme
PAR