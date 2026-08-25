Juventus : Miretti à un pas de Besiktas, les détails

La négociation entre la Juventus et Besiktas pour le transfert de Fabio Miretti vers la Turquie touche désormais à sa fin. Le club de Vincenzo Italiano a en effet trouvé un accord avec le milieu de terrain et se prépare à formaliser dans les prochaines heures sa dernière offre à la Juventus, avec l’objectif de mettre l’accord par écrit.





La formule sur la table est celle d’un prêt avec option d’achat, qui pourrait se transformer en obligation sous certaines conditions. Le feu vert est donc de plus en plus proche, selon Gazzetta.it.