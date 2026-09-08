Le milieu de terrain de la Juventus ressort à moitié décimé de ce début de championnat, avec les deux titulaires de la saison dernière qui devront rester longtemps sur la touche en raison de blessures. Manuel Locatelli (ménisque externe) devra rester à l’arrêt pour une période allant de trois à six mois, tandis que Khephren Thuram (syndrome fémoro-patellaire) ne pourra pas retrouver les terrains avant janvier. À ces deux graves blessures s’ajoutent les pépins musculaires de Weston McKennie et de Pape Sarr, de faible entité mais malgré tout gênants et problématiques dans les choix de Luciano Spalletti, à qui il ne reste, comme milieux centraux, que Teun Koopmeiners et Douglas Luiz.
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Juventus, milieu de terrain en miettes : le marché des joueurs libres et la solution Owusu, le petit Davids formé à Vinovo
LES JOUEURS LIBRES DE TOUT CONTRAT
On se demande donc si la Juventus ne pourrait pas, à cette heure, envisager de puiser sur le marché des joueurs libres, qui offre de nombreuses opportunités, dont certaines d’un intérêt tout particulier.
Parmi les milieux de terrain libres, par exemple, figure Marcelo Brozović, ancien joueur de l’Inter désormais libre après la fin de son aventure avec Al-Nassr. Parmi les profils encore disponibles, on retrouve aussi Ismael Bennacer, ancien du Milan. Parmi les autres profils encore sans club figurent le Portugais Renato Sanches et l’ancien de la Juve Roberto Pereyra.
SOLUTION INTERNE : OWUSU
Parmi les solutions internes, celle qui prévoit la promotion durable en équipe première d’Augusto Seedorf Owusu, né en 2005, est intrigante, lui qui a également participé aux matches amicaux estivaux de l’équipe de Luciano Spalletti. Owusu est un patrimoine du club, un joueur formé dès l’enfance entre les murs de Vinovo – à l’exception d’un passage en prêt à la Reggiana à l’époque de la Primavera –, jusqu’à la Next Gen et la Continassa.
Owusu est un milieu axial box-to-box, davantage un relayeur qu’un milieu défensif, avec des qualités à la récupération et dans ses projections. Malgré son nom, « Seedorf », Owusu présente des caractéristiques techniques et physiques plus proches de celles d’un autre Néerlandais, un joueur qui a marqué l’histoire de la Juventus : Edgar Davids. Dans cette phase délicate, jusqu’au mercato de janvier, il pourrait représenter une solution pour Spalletti afin de colmater l’urgence dans l’attente de la réouverture du marché.
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