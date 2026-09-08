Parmi les solutions internes, celle qui prévoit la promotion durable en équipe première d’Augusto Seedorf Owusu, né en 2005, est intrigante, lui qui a également participé aux matches amicaux estivaux de l’équipe de Luciano Spalletti. Owusu est un patrimoine du club, un joueur formé dès l’enfance entre les murs de Vinovo – à l’exception d’un passage en prêt à la Reggiana à l’époque de la Primavera –, jusqu’à la Next Gen et la Continassa.





Owusu est un milieu axial box-to-box, davantage un relayeur qu’un milieu défensif, avec des qualités à la récupération et dans ses projections. Malgré son nom, « Seedorf », Owusu présente des caractéristiques techniques et physiques plus proches de celles d’un autre Néerlandais, un joueur qui a marqué l’histoire de la Juventus : Edgar Davids. Dans cette phase délicate, jusqu’au mercato de janvier, il pourrait représenter une solution pour Spalletti afin de colmater l’urgence dans l’attente de la réouverture du marché.



