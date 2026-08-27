Juventus : McKennie s’arrête, fatigue musculaire pour l’Américain

La Juventus s’est entraînée ce matin à la Continassa en vue du match de samedi soir à 20h45 contre Parme à l’Allianz Stadium. Parmi les joueurs de la Juventus sous les ordres de Luciano Spalletti, selon IlBianconero, Daniele Rugani a travaillé à part, Nico Gonzalez ne s’est pas entraîné en raison de la gestion de la charge de travail et WestonMcKennieest resté au repos à cause d’une légère fatigue musculaire.



