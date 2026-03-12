Goal.com
Juventus, Marcus Thuram dans le viseur ? Ce qui filtre, l'idée de l'Inter et toute la vérité

Qu'en est-il de la rumeur selon laquelle les frères Thuram pourraient être réunis à Turin ?

Une idée formidable, une rumeur qui se répand depuis quelques minutes et une clarification nécessaire pour comprendre quelles sont les chances que ce scénario se réalise concrètement.

Il y a une idée, une rumeur qui circule depuis quelques heures et qui voudrait voir les frères Thuram se retrouver à Turin : en effet, certaines indiscrétions faisaient état d'une évaluation interne effectuée par l'équipe du marché des transferts de la Juventus sur Marcus Thuram, numéro 9 de l'Inter et frère de Khepren, actuel membre de l'équipe bianconera dirigée et entraînée par Luciano Spalletti.

Mais qu'y a-t-il de réaliste dans cette piste à l'état actuel des choses ? Essayons d'approfondir la question.

  • LA JUVE RECHERCHE UN N° 9

    Partons de quelques hypothèses sûres.

    Ce n'est pas une nouveauté que la Juventus, lors de la prochaine session estivale du marché des transferts, souhaite se renforcer et recherche au moins un numéro 9 (compte tenu des décisions qui seront prises une fois que l'obligation - de plus en plus proche - de racheter Lois Openda à Leipzig sera effective et du sort réservé à Jonathan David, qui fait actuellement l'objet d'évaluations, sans qu'aucune décision définitive n'ait été prise) pour épauler, si possible, Dusan Vlahovic, dont le renouvellement est en cours de négociation.

    Parmi les nombreux profils recherchés par les Bianconeri, la possibilité la plus concrète - du moins pour l'instant - concerne le retour de Randal Kolo Muani, le candidat numéro un pour occuper un poste dans l'attaque bianconera.

  • THURAM POURRAIT-IL QUITTER L'INTER CET ÉTÉ ?

    Et Marcus Thuram ?

    Il est actuellement sous contrat avec l'Inter. On peut toutefois s'attarder sur sa situation au sein du club nerazzurro.

    Au cours de la saison, le numéro 9 français a inscrit 12 buts et délivré 5 passes décisives toutes compétitions confondues, mais sa dernière participation à un but de l'équipe de Chivu remonte à plus d'un mois : c'était le 8 février, avec un but à l'extérieur lors de la victoire 5-0 contre Sassuolo. Depuis lors (mais même avant ce match, il n'avait pas marqué depuis un mois en championnat), l'ancien joueur du Borussia Mönchengladbach a eu du mal à peser sur le destin des Nerazzurri, manquant même le derby perdu contre Milan en raison d'une grippe.
    Les rumeurs sur son avenir vont bon train (la Premier League le suit de près depuis longtemps), mais à ce jour, la volonté de continuer ensemble existe et persiste, compte tenu également d'un contrat de 6 millions d'euros par an (qui comprend une clause de 85 millions d'euros, activable en été, mais non valable pour toute la période) qui n'expirera que le 30 juin 2028. Le marché est toutefois imprévisible et Thuram pourrait devenir un atout permettant de générer une plus-value importante, étant arrivé libre de tout contrat à Viale della Liberazione.

  • LA VÉRITÉ SUR THURAM À LA JUVE

    Et nous en arrivons à Marcus Thuram et la Juventus.

    Selon ce qui est rapporté et rapporté par Matteo Moretto dans une vidéo sur la chaîne YouTube de Fabrizio Romano en italien, dans l'état actuel des choses, après avoir soigneusement vérifié les faits et les informations reçues, il ne semble pas que cette piste soit active.

    À ce jour, il n'y a eu aucun contact entre les parties. La Juventus semble avoir d'autres idées, Thuram ne semblant pas être un objectif pour l'avenir, car il s'agit d'une piste complexe et difficilement réalisable dans les mois à venir.

