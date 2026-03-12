Juventus, Marcus Thuram dans le viseur ? Ce qui filtre, l'idée de l'Inter et toute la vérité

Une idée formidable, une rumeur qui se répand depuis quelques minutes et une clarification nécessaire pour comprendre quelles sont les chances que ce scénario se réalise concrètement.

Il y a une idée, une rumeur qui circule depuis quelques heures et qui voudrait voir les frères Thuram se retrouver à Turin : en effet, certaines indiscrétions faisaient état d'une évaluation interne effectuée par l'équipe du marché des transferts de la Juventus sur Marcus Thuram, numéro 9 de l'Inter et frère de Khepren, actuel membre de l'équipe bianconera dirigée et entraînée par Luciano Spalletti.

Mais qu'y a-t-il de réaliste dans cette piste à l'état actuel des choses ? Essayons d'approfondir la question.