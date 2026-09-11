Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
grafica cm kalulu juventusGetty Images
Emanuele Tramacere

Traduit par

Juventus : Manchester United veut Kalulu, des observateurs en Italie

Juventus FC
Manchester United
P. Kalulu
Mercato
Milan AC

Le défenseur français est très courtisé. Il pourrait être celui qu’on sacrifie pour assainir les comptes

La Juventus s’apprête à préparer le match contre Sassuolo dans un climat de grande urgence, surtout au milieu de terrain. C’est pourquoi Luciano Spalletti s’appuiera sur ses certitudes dans les autres secteurs où, surtout en défense, la hiérarchie est déjà bien définie.


Et parmi les intouchables de cette saison, il y a certainement Pierre Kalulu qui pourrait toutefois, en vue du prochain mercato de janvier également, devenir un véritable objet de désir pour plusieurs équipes, avec notamment Manchester United fortement intéressé par lui.


  • OBSERVATEURS EN ITALIE

    Kalulu a déjà des admirateurs un peu partout en Europe depuis un certain temps et, cet été, la Juventus avait repoussé plusieurs prises de renseignements à son sujet. La situation pourrait toutefois déjà changer en janvier car, selon ce qu’a rapporté le portail allemand fussball-news, Manchester United a placé le polyvalent défenseur français en tête de sa liste de cibles sur le marché des transferts et le fait suivre par ses recruteurs envoyés en Italie pour l’observer.

    • Publicité

  • Il y a la queue

    Les Red Devils ne seront toutefois pas les seuls à s’intéresser à l’achat de l’ancien joueur du Milan dans le cas où la possibilité d’un départ de la Juventus viendrait réellement à s’ouvrir.

    Cet été, Aston Villa est le club qui s’y est le plus intéressé, mais Tottenham et Liverpool sont également à l’affût, pour ne rester qu’en Premier League.

  • Sacrifié sur l’autel du bilan comptable ?

    La Juventus, pour boucler au mieux un bilan qu’elle sera contrainte de clôturer, doit conclure une vente qui pourrait être de deux types : soit une cession permettant de réduire les coûts fixes (donc un joueur ayant un impact élevé entre salaire et amortissement), soit une cession permettant de réaliser une grosse plus-value.


    Kalulu ne fait pas partie des joueurs qui ont un coût fixe élevé (environ 6,7 millions entre la part d’amortissement et le salaire brut de 3,4 millions), mais il est aussi l’un de ceux qui, face à une offre monstre, pourrait générer une grosse plus-value.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google

  • 50 MILLIONS

    Cet été, l’exigence formulée par la Juventus aux clubs intéressés était d’au moins 50 millions d’euros.

    En partant de ce montant, avec une valeur résiduelle du coût du transfert qui sera d’un peu moins de 10 millions d’euros au 31 décembre, Carnevali et Massara réaliseraient une plus-value d’environ 40 millions d’euros, ce qui suffirait, d’un seul coup, à rééquilibrer le bilan après les recettes UEFA manquées de cet exercice.