Juventus : Manchester United veut Kalulu, des observateurs en Italie

La Juventus s’apprête à préparer le match contre Sassuolo dans un climat de grande urgence, surtout au milieu de terrain. C’est pourquoi Luciano Spalletti s’appuiera sur ses certitudes dans les autres secteurs où, surtout en défense, la hiérarchie est déjà bien définie.





Et parmi les intouchables de cette saison, il y a certainement Pierre Kalulu qui pourrait toutefois, en vue du prochain mercato de janvier également, devenir un véritable objet de désir pour plusieurs équipes, avec notamment Manchester United fortement intéressé par lui.



