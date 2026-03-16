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Gianluca Minchiotti

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Juventus : Locatelli, le meilleur d'Europe dans quatre situations de jeu

Le capitaine des Bianconeri devance de nombreuses stars européennes dans deux statistiques spécifiques

En ce qui concerne le nombre de passes vers l'avant effectuées et celui des actions progressives (c'est-à-dire le nombre de fois où une course avec le ballon permet de se rapprocher de manière significative de la surface adverse), Manuel Locatelli devance Vitinha et Fabian Ruiz du PSG, Kimmich et Pavlovic du Bayern, ainsi que Modric, Rodri ou Pedri. Le capitaine de la Juventus figure parmi les meilleurs en Europe selon cette statistique, publiée sur le profil X du site statistique DataMb

Au cours des 8 premiers matchs du championnat actuel, avec Tudor et Brambilla sur le banc, Locatelli a enregistré une moyenne de 57,63 passes réussies et 25,75 passes vers l'avant. Au cours des 18 matchs suivants sous Luciano Spalletti, les passes réussies sont passées à 75,33 par match (+30 %), les passes vers l'avant à 36,72 (+43 %) et ses apparitions parmi les meilleurs « passeurs » dans le dernier tiers à 12. Avec Spalletti, Locatelli joue plus en avant et de manière plus offensive. Selon DataMb, Locatelli est le premier milieu de terrain des cinq meilleurs championnats européens en termes de passes progressiveseffectuées (celles qui permettent de gagner plus de 9 mètres sur le terrain), de passes vers l'avant, de passes longues et de passes dans le dernier tiers du terrain ; troisième pour les touches de balle, les passes complétées et les passes courtes réussies ; quatrième pour les duels remportés. 

  • Le joueur de la Juventus, né en 1998, doit s'améliorer dans deux statistiques très importantes : les tirs au but et les passes décisives. L'ancien joueur du Milan et de Sassuolo tire encore trop peu au but (une fois tous les trois matchs en moyenne sous Spalletti), mais surtout, selon les données de DataMb, il ne se classe qu'au 39e centile pour les passes décisives (plus de 60 % des milieux de terrain européens font mieux que lui). Si l'on compare ses performances à celles des autres joueurs analysés par Gazzetta.it, qui reprend les statistiques de DataMb, Pedri se situe dans le 96,2e centile, Rodri dans le 79e, Vitinha dans le 76e et Pavlovic dans le 51e. Seul Modric (36e centile) se situe au même niveau que le joueur de la Juventus. 

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