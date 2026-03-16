Juventus : Locatelli, le meilleur d'Europe dans quatre situations de jeu

En ce qui concerne le nombre de passes vers l'avant effectuées et celui des actions progressives (c'est-à-dire le nombre de fois où une course avec le ballon permet de se rapprocher de manière significative de la surface adverse), Manuel Locatelli devance Vitinha et Fabian Ruiz du PSG, Kimmich et Pavlovic du Bayern, ainsi que Modric, Rodri ou Pedri. Le capitaine de la Juventus figure parmi les meilleurs en Europe selon cette statistique, publiée sur le profil X du site statistique DataMb.

Au cours des 8 premiers matchs du championnat actuel, avec Tudor et Brambilla sur le banc, Locatelli a enregistré une moyenne de 57,63 passes réussies et 25,75 passes vers l'avant. Au cours des 18 matchs suivants sous Luciano Spalletti, les passes réussies sont passées à 75,33 par match (+30 %), les passes vers l'avant à 36,72 (+43 %) et ses apparitions parmi les meilleurs « passeurs » dans le dernier tiers à 12. Avec Spalletti, Locatelli joue plus en avant et de manière plus offensive. Selon DataMb, Locatelli est le premier milieu de terrain des cinq meilleurs championnats européens en termes de passes progressiveseffectuées (celles qui permettent de gagner plus de 9 mètres sur le terrain), de passes vers l'avant, de passes longues et de passes dans le dernier tiers du terrain ; troisième pour les touches de balle, les passes complétées et les passes courtes réussies ; quatrième pour les duels remportés.