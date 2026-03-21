Juventus, liste des joueurs convoqués : Vlahovic est de la partie ! Décision à prendre concernant Zhegrova

Dusan Vlahovic a été convoqué par Luciano Spalletti pour le match de ce soir à l'Allianz Stadium entre la Juventus et Sassuolo, rencontre comptant pour la 30e journée de Serie A et prévue à 20h45.





Tous les regards sont tournés vers Dusan Vlahovic, qui a ressenti quelques douleurs lors de la séance d'entraînement d'hier et qui a passé ce matin le test décisif pour déterminer s'il pouvait être convoqué ou non. Le Serbe, né en 2000, fait son retour parmi les joueurs convoqués par les Bianconeri après plus de 100 jours d'absence : il n'avait pas participé au match contre Cagliari le 29 novembre dernier.





Le numéro 9 de la Juventus, dont le contrat expire le 30 juin et qui est au cœur d’une négociation très compliquée pour son renouvellement (tout en gardant un œil sur d’éventuelles autres offres), revient à la disposition de Spalletti, avec un bilan saisonnier à ce jour de 17 apparitions, 6 buts, 2 passes décisives et 874 minutes de jeu.







