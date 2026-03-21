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Gianluca Minchiotti

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Juventus, liste des joueurs convoqués : Vlahovic est de la partie ! Décision à prendre concernant Zhegrova

La liste des joueurs convoqués par la Juventus pour le match de ce soir contre Sassuolo

Dusan Vlahovic a été convoqué par Luciano Spalletti pour le match de ce soir à l'Allianz Stadium entre la Juventus et Sassuolo, rencontre comptant pour la 30e journée de Serie A et prévue à 20h45.


Tous les regards sont tournés vers Dusan Vlahovic, qui a ressenti quelques douleurs lors de la séance d'entraînement d'hier et qui a passé ce matin le test décisif pour déterminer s'il pouvait être convoqué ou non. Le Serbe, né en 2000, fait son retour parmi les joueurs convoqués par les Bianconeri après plus de 100 jours d'absence : il n'avait pas participé au match contre Cagliari le 29 novembre dernier.


Le numéro 9 de la Juventus, dont le contrat expire le 30 juin et qui est au cœur d’une négociation très compliquée pour son renouvellement (tout en gardant un œil sur d’éventuelles autres offres), revient à la disposition de Spalletti, avec un bilan saisonnier à ce jour de 17 apparitions, 6 buts, 2 passes décisives et 874 minutes de jeu.



  • ZHEGROVA PRÉSENTE

    Edon Zhegrova était également présent, lui qui avait souffert d’une fatigue musculaire ces dernières heures. Zhegrova a connu un problème physique ces dernières heures, à savoir une fatigue musculaire. Son état est toujours suivi de près par le staff médical de la Juventus. Après les charges de travail intenses de ces derniers jours, le joueur a montré des signes de fatigue qui imposent une grande prudence.


    Les soigneurs ont recommandé la prudence afin d’éviter le risque de blessures éventuelles, qui pourraient entraîner une indisponibilité plus longue que prévu. Luciano Spalletti l’a inclus dans la liste des convoqués, mais suit attentivement la situation. L’objectif est de déterminer si Zhegrova pourra au moins prendre place sur le banc. La décision finale sera prise à l’approche du match.


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  • LA LISTE DES CONVOQUÉS

    Voici la liste des joueurs convoqués par la Juventus pour le match de ce soir contre Sassuolo :


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