Juventus, le coup de gueule de Nico Gonzalez : « Quand ai-je dit que je voulais partir ? »

Nico Gonzalez protagoniste à la Juventus, sur le terrain comme sur les réseaux sociaux. L’Argentin, dont l’entrée en jeu depuis le banc en seconde période a été décisive dans la victoire contre Parme samedi soir, a écrit dans une story Instagram :





« Je suis fatigué, quand ai-je dit que je voulais partir ? Est-ce que c’est sorti de ma bouche ? Si je ne te plais pas, ce n’est pas mon problème, tu devras simplement me supporter ».





Un coup de gueule en réaction aux rumeurs, et aux commentaires sur les réseaux sociaux, qui le disaient désireux de quitter à nouveau la Juventus, pour retourner à l’Atlético de Madrid de Cholo Simeone.