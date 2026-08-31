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Nico Gonzalez Juventus ParmaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Juventus, le coup de gueule de Nico Gonzalez : « Quand ai-je dit que je voulais partir ? »

Juventus FC
N. Gonzalez

L’Argentin s’exprime sur les réseaux sociaux après son entrée décisive pour la victoire de la Juventus contre Parme

Nico Gonzalez protagoniste à la Juventus, sur le terrain comme sur les réseaux sociaux. L’Argentin, dont l’entrée en jeu depuis le banc en seconde période a été décisive dans la victoire contre Parme samedi soir, a écrit dans une story Instagram :


« Je suis fatigué, quand ai-je dit que je voulais partir ? Est-ce que c’est sorti de ma bouche ? Si je ne te plais pas, ce n’est pas mon problème, tu devras simplement me supporter ».


Un coup de gueule en réaction aux rumeurs, et aux commentaires sur les réseaux sociaux, qui le disaient désireux de quitter à nouveau la Juventus, pour retourner à l’Atlético de Madrid de Cholo Simeone.

  • LA SITUATION

    À ce jour, à un peu plus de 24 heures de la fin du mercato, l’Argentin de la génération 1998 se présente de fait comme une nouvelle recrue pour la Juventus. Luciano Spalletti n’a jamais caché son appréciation ni sa volonté de l’avoir à sa disposition dans l’effectif de la Juventus pour la saison 2026-27, tandis que le club, par la voix de son administrateur délégué Giovanni Carnevali, a toujours été clair, et ce depuis le début du mercato : Gonzalez ne partira qu’en cas d’offre d’achat définitif d’au moins 30 millions d’euros. Une offre qui n’est jamais arrivée.

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