L’avenir d’Arthur Melo pourrait une nouvelle fois s’écrire loin de la Juventus. Le milieu de terrain brésilien né en 1996 est en effet dans le viseur de Besiktas, où le nouvel entraîneur Vincenzo Italiano souhaiterait retrouver un joueur qu’il connaît très bien et qui, sous sa direction, était parvenu à retrouver de la continuité et de la confiance à la Fiorentina en 2023-24.





Selon La Gazzetta dello Sport, Italiano aurait justement désigné Arthur à la direction du club turc comme l’un des profils à prendre en considération pour renforcer l’entrejeu. L’entraîneur aurait donc demandé au club d’engager les premiers contacts avec la Juventus et d’évaluer la possibilité de monter une opération pour le Brésilien.





Pour Arthur, il s’agirait d’un énième chapitre dans une histoire désormais marquée par de constants changements de maillot. De retour à Turin après son dernier prêt à Gremio, le milieu de terrain se retrouve une nouvelle fois à devoir évaluer son avenir. Cette fois, toutefois, la situation pourrait être légèrement différente : le joueur participe à la préparation estivale de la Juventus et, sous la gestion de Luciano Spalletti, il tente de jouer ses cartes pour convaincre le staff technique de miser sur lui.



