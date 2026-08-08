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Gianluca Minchiotti

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Juventus : le Besiktas sur Arthur, Italiano l’appelle

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Pour le Brésilien, un intérêt en provenance de Turquie émerge.

L’avenir d’Arthur Melo pourrait une nouvelle fois s’écrire loin de la Juventus. Le milieu de terrain brésilien né en 1996 est en effet dans le viseur de Besiktas, où le nouvel entraîneur Vincenzo Italiano souhaiterait retrouver un joueur qu’il connaît très bien et qui, sous sa direction, était parvenu à retrouver de la continuité et de la confiance à la Fiorentina en 2023-24.


Selon La Gazzetta dello Sport, Italiano aurait justement désigné Arthur à la direction du club turc comme l’un des profils à prendre en considération pour renforcer l’entrejeu. L’entraîneur aurait donc demandé au club d’engager les premiers contacts avec la Juventus et d’évaluer la possibilité de monter une opération pour le Brésilien.


Pour Arthur, il s’agirait d’un énième chapitre dans une histoire désormais marquée par de constants changements de maillot. De retour à Turin après son dernier prêt à Gremio, le milieu de terrain se retrouve une nouvelle fois à devoir évaluer son avenir. Cette fois, toutefois, la situation pourrait être légèrement différente : le joueur participe à la préparation estivale de la Juventus et, sous la gestion de Luciano Spalletti, il tente de jouer ses cartes pour convaincre le staff technique de miser sur lui.


  • IL CONNAÎT BIEN L’ITALIEN

    La concurrence et les besoins de l’équipe pourraient toutefois rendre loin d’être acquise sa permanence à la Juventus. Voilà pourquoi l’hypothèse Besiktas peut devenir une piste concrète, surtout à la lumière de la présence d’Italiano sur le banc.


    L’entraîneur italien connaît en effet bien les caractéristiques d’Arthur, pour l’avoir déjà dirigé à l’époque de la Fiorentina. Lors de cette parenthèse, le Brésilien avait trouvé davantage de continuité, parvenant à mettre en valeur ces qualités techniques et de maîtrise du ballon qui avaient fait de lui l’un des milieux de terrain les plus intéressants de la scène européenne au début de sa carrière.


    Un éventuel transfert en Turquie aurait donc aussi le goût de retrouvailles professionnelles. Italiano pourrait représenter pour Arthur une garantie importante, compte tenu de la relation déjà construite et de sa connaissance de ses caractéristiques. De son côté, le milieu de terrain pourrait être attiré par la possibilité de retravailler avec un entraîneur qui, par le passé, a su le mettre en valeur.


    Pour le moment, toutefois, il n’y a pas encore d’offre concrète de la part de Besiktas et la Juventus devra évaluer attentivement toute éventuelle proposition. Arthur, lui, reste concentré sur le travail estival et sur les évaluations de Spalletti. Son avenir reste encore à écrire : d’un côté, la possibilité de jouer sa carte à Turin, de l’autre l’opportunité de suivre Italiano dans une nouvelle aventure à Besiktas.


    Les prochains jours seront décisifs pour comprendre quelle direction prendra la carrière du Brésilien.


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