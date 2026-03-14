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Juventus, la liste des joueurs convoqués pour le match à Udine : Vlahovic est absent, Milik est présent

La liste des joueurs convoqués par Luciano Spalletti pour le déplacement de ce soir sur le terrain de l'Udinese

La Juventus se rend en Frioul pour affronter l'Udinese ce soir. Ce match, comptant pour la 29e journée du championnat, débutera à 20h45.

Voici la liste des joueurs à la disposition de Luciano Spalletti. Comme annoncé hier, Dusan Vlahovic ne figure pas parmi les convoqués, car il n'est pas encore complètement rétabli et devrait être de retour pour le prochain match, qui opposera la Juventus à Sassuolo à domicile lors de la 30e journée.

Arek Milik a en revanche été convoqué. Il n’a été appelé que deux fois cette saison (restant les deux fois sur le banc) : les 20 et 27 décembre respectivement pour Juventus-Roma et Pisa-Juventus. 

  • UDINESE-JUVENTUS, LA LISTE DES CONVOQUÉS

    1 Perin

    3 Bremer

    4 Gatti

    5 Locatelli

    6 Kelly

    7 Conceicao

    8 Koopmeiners

    10 Yildiz

    11 Zhegrova

    13 Boga

    14 Milik

    15 Kalulu

    16 Di Gregorio

    17 Adzic

    18 Kostic

    19 Thuram

    20 Openda

    21 Miretti

    22 McKennie

    23 Pinsoglio

    27 Cambiaso

    30 David

    32 Cabal

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