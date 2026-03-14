Juventus, la liste des joueurs convoqués pour le match à Udine : Vlahovic est absent, Milik est présent

La Juventus se rend en Frioul pour affronter l'Udinese ce soir. Ce match, comptant pour la 29e journée du championnat, débutera à 20h45.

Voici la liste des joueurs à la disposition de Luciano Spalletti. Comme annoncé hier, Dusan Vlahovic ne figure pas parmi les convoqués, car il n'est pas encore complètement rétabli et devrait être de retour pour le prochain match, qui opposera la Juventus à Sassuolo à domicile lors de la 30e journée.

Arek Milik a en revanche été convoqué. Il n’a été appelé que deux fois cette saison (restant les deux fois sur le banc) : les 20 et 27 décembre respectivement pour Juventus-Roma et Pisa-Juventus.