Pour le couloir droit de l’attaque, la Lazio regarde aussi du côté de la Juventus. Selon La Gazzetta dello Sport, le nom en tête des réflexions est celui d’Edon Zhegrova, identifié comme une possible alternative à Gustav Isaksen et, si besoin, comme une solution sur l’autre aile pour Mattia Zaccagni.





L’opération pourrait être structurée sous la forme d’un prêt sans obligation d’achat, une solution qui aurait déjà reçu l’aval de la Juventus. Ce qui rendrait l’affaire compatible avec les paramètres de la Lazio , c’est aussi le salaire du Kosovar de 27 ans, estimé autour de 2,5 millions d’euros.



