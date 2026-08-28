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Gianluca Minchiotti

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Juventus : la Lazio est sur Zhegrova, la formule qui plaît à tout le monde

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E. Zhegrova

L’ailier kosovar dans le viseur de la Lazio : la Juventus ouvre la porte

Pour le couloir droit de l’attaque, la Lazio regarde aussi du côté de la Juventus. Selon La Gazzetta dello Sport, le nom en tête des réflexions est celui d’Edon Zhegrova, identifié comme une possible alternative à Gustav Isaksen et, si besoin, comme une solution sur l’autre aile pour Mattia Zaccagni.


L’opération pourrait être structurée sous la forme d’un prêt sans obligation d’achat, une solution qui aurait déjà reçu l’aval de la Juventus. Ce qui rendrait l’affaire compatible avec les paramètres de la Lazio , c’est aussi le salaire du Kosovar de 27 ans, estimé autour de 2,5 millions d’euros.


  • D’abord un départ pour la Lazio

    Zhegrova, gaucher naturel et habile dans les un-contre-un, pourrait ainsi représenter une option supplémentaire pour compléter le secteur offensif. Son éventuelle arrivée pourrait coïncider avec le dernier renfort dans ce secteur, également à la lumière de la concurrence croissante autour de Harder.


    Le profil de l’ailier kosovar est également favorisé par sa connaissance déjà acquise du football italien : 20 apparitions la saison dernière, y compris celle de dimanche à Frosinone, lors de la première journée de championnat, quand il est entré en seconde période à la place de Conceicao. La Lazio reste donc à l’affût. Avant de passer à l’offensive pour Zhegrova, le club biancoceleste devra toutefois finaliser un départ en attaque. Une fois de la place libérée dans le secteur offensif, l’assaut pourra être lancé pour l’ailier de la Juventus.

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