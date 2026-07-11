Un détail a retenu l’attention à la Continassa : alors que Filip Kostic a déjà vidé son casier après la fin de son contrat, celui de Dusan Vlahovic est toujours intact. Les effets personnels de l’attaquant serbe sont toujours à leur place, exactement comme il les avait laissés après la dernière journée de championnat contre le Torino, un signe qui alimente les rumeurs d’un rapprochement retentissant avec la Juventus.

Après plusieurs semaines de froid et des négociations interrompues avec la direction bianconera, l’attaquant aurait fait savoir qu’il était disposé à rouvrir le dialogue en assouplissant ses exigences financières. Un changement d’attitude que, selon Tuttosport, la Juve observe avec intérêt sans pour autant précipiter les choses.





Le club, désormais dirigé par Giovanni Carnevali, n’a pas encore rencontré officiellement l’attaquant, mais le dossier est de nouveau à l’ordre du jour, y compris pour le nouveau directeur sportif Frédéric Massara. La décision finale sera prise après un entretien en face à face, tandis que la piste menant à Randal Kolo Muani reste active.





Pour l’instant, l’avenir de Vlahovic reste incertain. Mais ce casier toujours plein à la Continassa est un détail qui montre que, au moins symboliquement, le lien avec la Juventus n’a pas encore été rompu.