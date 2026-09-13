À propos des absences : « L’absence d’un leader comme Locatelli pèse-t-elle ? Sûrement, c’est le capitaine et un joueur fondamental pour nous. Mais nous ne pouvons pas nous cacher derrière l’alibi des absences. »





Et enfin : « Selon moi, cela laisse du regret et de la colère, parce que le match avait tourné en notre faveur. Il faut avoir davantage d’équilibre et mieux gérer les temps forts et faibles. Il faut comprendre qu’on peut aussi encaisser à la dernière seconde, il faut simplement un peu plus d’attention. Dès demain, il faudra tourner la page ».



