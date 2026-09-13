Guglielmo Vicario, gardien de la Juventus, a commenté au micro de DAZN la défaite 3-2 de la Juventus sur le terrain de Sassuolo : « Il y a une grande amertume, je comprends l’envie d’aller gagner le match parce que la Juventus a l’obligation de le faire, mais l’équilibre s’est perdu et on en avait beaucoup parlé dans la semaine. La Juventus ne peut pas encaisser deux buts de cette manière, il faut être plus calme et plus équilibré parce que nous avons une équipe de qualité et les occasions, on sait se les créer. »
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Juventus, l’accusation de Vicario : « On ne peut pas encaisser deux buts comme ça. Il faut plus d’équilibre »
À propos des absences : « L’absence d’un leader comme Locatelli pèse-t-elle ? Sûrement, c’est le capitaine et un joueur fondamental pour nous. Mais nous ne pouvons pas nous cacher derrière l’alibi des absences. »
Et enfin : « Selon moi, cela laisse du regret et de la colère, parce que le match avait tourné en notre faveur. Il faut avoir davantage d’équilibre et mieux gérer les temps forts et faibles. Il faut comprendre qu’on peut aussi encaisser à la dernière seconde, il faut simplement un peu plus d’attention. Dès demain, il faudra tourner la page ».
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