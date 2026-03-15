Juventus-Inter, Iuliano : « L'incident entre Bastoni et Kalulu efface celui que j'ai eu avec Ronaldo »

Iuliano ajoute, comme le rapporte TuttoJuve.com : « C'était un très beau match et on l'a gâché. Les juges de touche sont devenus inutiles s'ils ne peuvent même pas donner leur avis, l'arbitre est soumis au VAR et nous exigeons tous que le VAR soit utilisé sur demande et qu'il ne prenne pas le dessus, et que l'arbitre aille revoir les actions et décide de son propre chef. Si l’arbitre est désigné et rémunéré, c’est à lui de prendre ses responsabilités et, le cas échéant, de modifier ses décisions, sans que quatre autres personnes lui disent ce qu’il doit faire. À mon époque, nous étions assez « virils » pour ne pas songer à simuler. »