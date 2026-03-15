Mark Iuliano, ancien défenseur de la Juventus, interviewé par Stile TV, compare le fameux incident controversé dont j'ai été le protagoniste aux côtés du « Phénomène » brésilien Ronaldo lors du match Juventus-Inter de la saison 1997-1998 à celui qui a opposé le joueur de la Juventus Pierre Kalulu et celui de l'Inter Alessandro Bastoni lors de la dernière confrontation entre les Bianconeri et les Nerazzurri, Inter-Juve 3-2 du 14 février dernier : « Mon épisode avec Ronaldo appartient à une autre histoire. Peut-être que cet épisode l'efface en raison de la réaction d'Alessandro Bastoni après la simulation, qui a beaucoup indigné, car après avoir trompé l'arbitre, il va même jusqu'à exulter, à l'encontre de toutes les valeurs d'un sport sain et loyal.
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Juventus-Inter, Iuliano : « L'incident entre Bastoni et Kalulu efface celui que j'ai eu avec Ronaldo »
Iuliano ajoute, comme le rapporte TuttoJuve.com : « C'était un très beau match et on l'a gâché. Les juges de touche sont devenus inutiles s'ils ne peuvent même pas donner leur avis, l'arbitre est soumis au VAR et nous exigeons tous que le VAR soit utilisé sur demande et qu'il ne prenne pas le dessus, et que l'arbitre aille revoir les actions et décide de son propre chef. Si l’arbitre est désigné et rémunéré, c’est à lui de prendre ses responsabilités et, le cas échéant, de modifier ses décisions, sans que quatre autres personnes lui disent ce qu’il doit faire. À mon époque, nous étions assez « virils » pour ne pas songer à simuler. »
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