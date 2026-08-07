Entre-temps, c’est Sergej Barbarez, sélectionneur de la Bosnie-Herzégovine, qui parle aujourd’hui d’Alajbegovic, dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport : « Je veux féliciter Kerim pour cette étape importante dans sa carrière. Rejoindre un club comme la Juventus est une grande réussite et une juste récompense pour l’engagement et le dévouement qu’il a démontrés ».





Barbarez poursuit : « C’est l’un des jeunes les plus talentueux de notre pays. Il a une technique exceptionnelle, une grande assurance balle au pied et possède le bon état d’esprit pour devenir un champion. Ce qui m’impressionne le plus, c’est sa volonté d’apprendre et de s’améliorer chaque jour. Son transfert à la Juve implique aussi un grand sens des responsabilités. Kerim est encore très jeune, donc la chose la plus importante sera d’être patient. Sa constance dans le travail l’aidera à grandir progressivement jusqu’à devenir indispensable pour Spalletti. S’il reste humble et concentré, comme il sait le faire, je suis sûr qu’il réussira aussi dans un grand club européen comme la Juventus ».





Enfin, sur le poste préféré d’Alajbegovic, le sélectionneur de la Bosnie-Herzégovine ne se prononce pas : « Meneur de jeu ou ailier, où est-il le plus performant ? Il sait très bien exploiter les espaces, il n’aura aucun problème. En tant que sélectionneur de la Bosnie, je suis fier de lui. J’ai hâte de le voir se mettre à l’épreuve dans l’un des championnats les plus importants au monde ».