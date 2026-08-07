Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
cm grafica alajbegovic juve
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Juventus-Inter, Alajbegovic joue : « Il deviendra indispensable pour Spalletti ». Son positionnement sur le terrain et la composition probable de la Juventus

Juventus FC
Serie A
K. Alajbegovic

Lors du derby d’Italie amical de demain, à Perth, le jeune talent bosnien fera ses débuts avec la Juventus.

Les débuts de Kerim Alajbegovic, probablement dès la 1re minute, ou en tout cas en cours de match, seront l’un des principaux motifs d’intérêt du derby d’Italie qui opposera demain en amical, à Perth, la Juventus et l’Inter pour la première fois de la saison 2026-27. Le


Le Bosnien né en 2007, que la Juve a acheté définitivement pour 30 millions, plus 2 de frais annexes et un maximum de 5 de bonus, pourrait être aligné par Luciano Spalletti dans le onze de départ, parmi les trois derrière l’avant-centre, ou entrer en cours de match.

  • Juventus, la composition probable contre l’Inter

    Dans le traditionnel 4-2-3-1, Spalletti apportera quelques changements par rapport au onze de départ du match remporté contre Chelsea. Selon Sky, Di Gregorio se dirige vers une confirmation dans les buts, tandis qu’en défense, Kalulu et Cambiaso devraient être les deux latéraux. La nouveauté dans l’axe pourrait être représentée par Koopmeiners, en charnière avec Bremer. Au milieu de terrain, Douglas Luiz devrait être confirmé aux côtés de Locatelli. En revanche, dans le trio offensif, Alajbegovic pourrait avoir pour partenaires McKennie et Conceicao, avec David favori sur Kolo Muani pour le rôle d’avant-centre.


    Voici, en résumé, la composition probable de la Juventus pour le match de demain contre l’Inter :

    JUVENTUS (4-2-3-1) : Di Gregorio ; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cambiaso ; Locatelli, Douglas Luiz ; McKennie, Alajbegovic, Conceicao ; David. Entraîneur : Luciano Spalletti.


    • Publicité

  • « ALAJBEGOVIC DEVIENDRA INDISPENSABLE POUR SPALLETTI »

    Entre-temps, c’est Sergej Barbarez, sélectionneur de la Bosnie-Herzégovine, qui parle aujourd’hui d’Alajbegovic, dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport : « Je veux féliciter Kerim pour cette étape importante dans sa carrière. Rejoindre un club comme la Juventus est une grande réussite et une juste récompense pour l’engagement et le dévouement qu’il a démontrés ».


    Barbarez poursuit : « C’est l’un des jeunes les plus talentueux de notre pays. Il a une technique exceptionnelle, une grande assurance balle au pied et possède le bon état d’esprit pour devenir un champion. Ce qui m’impressionne le plus, c’est sa volonté d’apprendre et de s’améliorer chaque jour. Son transfert à la Juve implique aussi un grand sens des responsabilités. Kerim est encore très jeune, donc la chose la plus importante sera d’être patient. Sa constance dans le travail l’aidera à grandir progressivement jusqu’à devenir indispensable pour Spalletti. S’il reste humble et concentré, comme il sait le faire, je suis sûr qu’il réussira aussi dans un grand club européen comme la Juventus ».


    Enfin, sur le poste préféré d’Alajbegovic, le sélectionneur de la Bosnie-Herzégovine ne se prononce pas : « Meneur de jeu ou ailier, où est-il le plus performant ? Il sait très bien exploiter les espaces, il n’aura aucun problème. En tant que sélectionneur de la Bosnie, je suis fier de lui. J’ai hâte de le voir se mettre à l’épreuve dans l’un des championnats les plus importants au monde ».

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Jeux d'amitié des clubs
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV
Inter crest
Inter
INT