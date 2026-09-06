À quelques minutes du choc entre la Juventus et l’AC Milan, tout l’Allianz Stadium s’est uni dans le souvenir de Franco Baresi. Sur les écrans géants est apparue la photographie de la légende de l’AC Milan, disparue le 31 juillet dernier à l’âge de 66 ans. Le public de la Juventus et de l’AC Milan s’est uni dans une longue et émouvante salve d’applaudissements.
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Juventus : hommage à Baresi sur écran géant et banderole
Dans les tribunes, une banderole à la signification particulière est également apparue : « 7-3-90, merci Baresi ». La référence renvoie au 7 mars 1990, lorsque Malines et l’AC Milan s’affrontèrent au Heysel en quart de finale de la Coupe des clubs champions européens. Avant le match, Baresi, accompagné du dirigeant de l’AC Milan Paolo Taveggia, voulut rendre hommage aux victimes de la tragédie survenue dans ce même stade cinq ans plus tôt, même si l’UEFA et les autorités belges n’avaient pas autorisé l’initiative. Baresi apporta 39 roses rouges, une pour chacune des personnes qui perdirent la vie le 29 mai 1985 avant la finale de la Coupe des clubs champions européens entre la Juventus et Liverpool. Un geste resté dans la mémoire des supporters de la Juventus.
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