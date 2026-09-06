Juventus : hommage à Baresi sur écran géant et banderole

Dans les tribunes, une banderole à la signification particulière est également apparue : « 7-3-90, merci Baresi ». La référence renvoie au 7 mars 1990, lorsque Malines et l’AC Milan s’affrontèrent au Heysel en quart de finale de la Coupe des clubs champions européens. Avant le match, Baresi, accompagné du dirigeant de l’AC Milan Paolo Taveggia, voulut rendre hommage aux victimes de la tragédie survenue dans ce même stade cinq ans plus tôt, même si l’UEFA et les autorités belges n’avaient pas autorisé l’initiative. Baresi apporta 39 roses rouges, une pour chacune des personnes qui perdirent la vie le 29 mai 1985 avant la finale de la Coupe des clubs champions européens entre la Juventus et Liverpool. Un geste resté dans la mémoire des supporters de la Juventus.











