Comme on peut le lire sur le site officiel de la Juventus, "Kamil Grabara est un nouveau gardien de la Juventus et arrive en prêt en provenance de Wolfsburg jusqu'au 30 juin 2027".





Le communiqué poursuit : « Un nouveau renfort dans les cages pour la Juventus : le gardien né en Pologne en janvier 1999 a été formé dans le secteur des jeunes du Ruch Chorzow. En 2016, il rejoint Liverpool, club avec lequel il a évolué dans les équipes de jeunes avant de connaître ses premières expériences chez les professionnels lors de prêts à l’Aarhus et à Huddersfield.





En janvier 2021, il rejoint Copenhague, une parenthèse riche en succès durant laquelle il remporte deux championnats du Danemark et une Coupe du Danemark, faisant également ses débuts en Ligue des champions. À l’été 2024, il est transféré à Wolfsburg, maillot avec lequel il s’est imposé comme titulaire en cumulant 63 apparitions en Bundesliga.





Une aventure à la Juventus que Grabara est prêt à vivre de la meilleure des manières : bienvenue Kamil ! ».