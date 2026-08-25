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Grabara WolfsburgGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Juventus : Grabara officialisé, formule et chiffres de l’opération

Juventus FC
Mercato
K. Grabara
Wolfsbourg

La Juventus annonce l’arrivée de son nouveau gardien.

Comme on peut le lire sur le site officiel de la Juventus, "Kamil Grabara est un nouveau gardien de la Juventus et arrive en prêt en provenance de Wolfsburg jusqu'au 30 juin 2027".


Le communiqué poursuit : « Un nouveau renfort dans les cages pour la Juventus : le gardien né en Pologne en janvier 1999 a été formé dans le secteur des jeunes du Ruch Chorzow. En 2016, il rejoint Liverpool, club avec lequel il a évolué dans les équipes de jeunes avant de connaître ses premières expériences chez les professionnels lors de prêts à l’Aarhus et à Huddersfield.


En janvier 2021, il rejoint Copenhague, une parenthèse riche en succès durant laquelle il remporte deux championnats du Danemark et une Coupe du Danemark, faisant également ses débuts en Ligue des champions. À l’été 2024, il est transféré à Wolfsburg, maillot avec lequel il s’est imposé comme titulaire en cumulant 63 apparitions en Bundesliga.


Une aventure à la Juventus que Grabara est prêt à vivre de la meilleure des manières : bienvenue Kamil ! ».

  • LES CHIFFRES

    Ci-dessous, les conditions économiques de l’opération :


    « Juventus Football Club S.p.A. annonce avoir conclu un accord avec le VfL Wolfsburg pour l’acquisition, à titre temporaire jusqu’au 30 juin 2027, des droits aux prestations sportives du joueur Kamil Grabara contre une contrepartie de 0,5 million d’euros, à laquelle s’ajoutent des frais accessoires de 0,2 million. Cette contrepartie pourra être augmentée, au cours de la durée du contrat de prestation sportive avec le joueur, d’un montant n’excédant pas 0,3 million d’euros, en cas d’atteinte de certains objectifs sportifs. L’accord prévoit en outre la possibilité pour la Juventus d’acquérir définitivement le droit aux prestations sportives du joueur. La contrepartie convenue pour l’éventuelle acquisition définitive s’élève à 11,5 millions d’euros, payables sur trois exercices. »

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