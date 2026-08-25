Kamil Grabara est déjà le protagoniste des réseaux sociaux de la Juventus. Le gardien polonais, dont le transfert a été officialisé aujourd’hui, s’exprime sur les réseaux sociaux de la Juventus : « Salut les supporters de la Juventus ! Je suis très heureux de signer à la Juventus. J’ai hâte de vous voir à l’Allianz Stadium ».





Rappelons que le Polonais Grabara a un "sponsor" important, à savoir l’ancien gardien de la Juventus, et compatriote de Grabara, Wojciech Szczęsny. Szczęsny a en effet qualifié Grabara de "meilleur gardien" de Pologne.