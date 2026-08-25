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Gianluca Minchiotti

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Juventus-Grabara : le salut de Szczęsny au « meilleur gardien » de Pologne

Juventus FC
W. Szczesny
K. Grabara

L’ancien de la Juventus fête l’arrivée de son compatriote à la Juventus

Kamil Grabara est déjà le protagoniste des réseaux sociaux de la Juventus. Le gardien polonais, dont le transfert a été officialisé aujourd’hui, s’exprime sur les réseaux sociaux de la Juventus : « Salut les supporters de la Juventus ! Je suis très heureux de signer à la Juventus. J’ai hâte de vous voir à l’Allianz Stadium ».


Rappelons que le Polonais Grabara a un "sponsor" important, à savoir l’ancien gardien de la Juventus, et compatriote de Grabara, Wojciech Szczęsny. Szczęsny a en effet qualifié Grabara de "meilleur gardien" de Pologne.

  • Après l’annonce du transfert, le nouveau gardien de la Juventus a confié aux réseaux sociaux du club son premier message adressé aux supporters, et c’est justement Szczęsny, désormais au FC Barcelone, qui est intervenu dans les commentaires pour saluer l’arrivée de Grabara à la Juventus.




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