Juventus, Elimoghale : « Mon objectif, c’est le Ballon d’Or »

Destiny Elimoghale, talent de la génération 2009 de la Juventus Next Gen, se confie à VivoAzzurro : "Je vise des débuts en Serie A, j’essaie d’améliorer certains aspects. Il n’y a pas si longtemps, je jouais encore comme un enfant, trop léger. Je comprends que le football des grands est plus dur et plus difficile et j’essaie de m’adapter à leur style de jeu".





Sur l’Italie (il a fait ses débuts avec les moins de 19 ans) : "Pour moi, porter le maillot de la sélection est un honneur, elle représente toute l’Italie. Pour ce maillot, tu dois tout donner à chaque entraînement et, en dehors du terrain, tu dois faire preuve de respect. Les premières expériences ont été belles, mais difficiles étant donné que nous avons joué contre des équipes étrangères".



