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Destiny Onoguekhan ElimoghaleGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Juventus, Elimoghale : « Mon objectif, c’est le Ballon d’Or »

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D. Elimoghale
Serie A

Le talent de la Juventus, né en 2009, et de l’équipe d’Italie U19 prend la parole

Destiny Elimoghale, talent de la génération 2009 de la Juventus Next Gen, se confie à VivoAzzurro : "Je vise des débuts en Serie A, j’essaie d’améliorer certains aspects. Il n’y a pas si longtemps, je jouais encore comme un enfant, trop léger. Je comprends que le football des grands est plus dur et plus difficile et j’essaie de m’adapter à leur style de jeu".


Sur l’Italie (il a fait ses débuts avec les moins de 19 ans) : "Pour moi, porter le maillot de la sélection est un honneur, elle représente toute l’Italie. Pour ce maillot, tu dois tout donner à chaque entraînement et, en dehors du terrain, tu dois faire preuve de respect. Les premières expériences ont été belles, mais difficiles étant donné que nous avons joué contre des équipes étrangères".


  • « Objectif ? Le Ballon d’Or »

    Enfin : « Mon objectif ? Remporter le Ballon d'Or, puis mettre ma famille à l’abri, mes parents, ma sœur, et rendre tout le monde heureux, parce qu’ils m’ont toujours aidé et je ferai tout pour les rendre heureux et fiers de moi ».

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