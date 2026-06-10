Juventus, écoutez Maifredi : « Vlahovic est plus fort que Sorloth »

Gigi Maifredi, ancien entraîneur de laJuventus, s’exprime sur le mercato bianconero au micro de Maracanà pour TMW Radio.





À PROPOS DE YILDIZ, QUI INTÉRESSE LA PREMIER LEAGUE

« La Juve ne doit pas se séparer de ses stars. Le céder pour 100 millions ? En tant que supporter, je le dis : quand on possède un grand joueur, on ne doit jamais le laisser partir si l’on veut rester un grand club. La Juve ne doit pas se laisser tenter par n’importe quelle somme pour l’un des rares joueurs d’exception en Italie. Si on le vend, on ne peut plus prétendre être une équipe capable d’atteindre des objectifs importants. »



