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CM Grafica Vlahovic Juventus nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Juventus, écoutez Maifredi : « Vlahovic est plus fort que Sorloth »

Juventus FC
Serie A
D. Vlahovic
A. Soerloth

L'ancien entraîneur s'exprime sur le mercato de la Juventus

Gigi Maifredi, ancien entraîneur de laJuventus, s’exprime sur le mercato bianconero au micro de Maracanà pour TMW Radio.


À PROPOS DE YILDIZ, QUI INTÉRESSE LA PREMIER LEAGUE

« La Juve ne doit pas se séparer de ses stars. Le céder pour 100 millions ? En tant que supporter, je le dis : quand on possède un grand joueur, on ne doit jamais le laisser partir si l’on veut rester un grand club. La Juve ne doit pas se laisser tenter par n’importe quelle somme pour l’un des rares joueurs d’exception en Italie. Si on le vend, on ne peut plus prétendre être une équipe capable d’atteindre des objectifs importants. »


  • À PROPOS DE SORLOTH ET VLAHOVIC

    « À mes yeux, Vlahovic est supérieur. Je suis convaincu que Vlahovic est plus fort. L’avoir laissé partir gratuitement puis dépenser des fonds pour un joueur qui n’est même pas titulaire à l’Atlético reste difficile à comprendre. »




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  • À PROPOS DE LA STRATÉGIE

    « La Juve n'a pas le temps de former des joueurs, elle a besoin d'éléments déjà prêts. Pour renforcer l'équipe, comme le souligne Spalletti, il faut des footballeurs ayant déjà démontré leur niveau. »