Karl-Heinz Riedle, ancien attaquant de la Lazio, de la sélection allemande et du Borussia Dortmund, interrogé par la Gazzetta dello Sport, parle de son compatriote Nick Woltemade, qui arrive à la Juventus en prêt de Newcastle : « C’est davantage un numéro neuf et demi qu’un avant-centre traditionnel. Il est très grand, c’est vrai, mais il a des pieds délicats : soyez tranquilles, il sait très bien où se trouve le but. Il a des caractéristiques assez uniques. Difficile de le comparer à un numéro neuf allemand. Avec les proportions qui s’imposent, dans certains mouvements, il rappelle le jeune Ibrahimovic. Ibra, en revanche, c’est Ibra… ».