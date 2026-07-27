« Nous avons déjà deux gardiens, nous voulons de la concurrence et nous cherchons un autre gardien. Nous verrons, il y en a beaucoup qui vont maintenant trouver de nouvelles places. Dibu Martinez est l’un de ceux qui peuvent probablement changer de club, mais nous devons mener un mercato attentif et judicieux, nous n’avons pas énormément de marge pour dépenser beaucoup d’argent. » Luciano Spalletti, au terme du succès en amical contre le Standard de Liège, s’est exprimé ainsi sur le mercato et sur la situation du numéro un, qui la saison prochaine ne sera ni Di Gregorio ni Perin, eux qui se sont relayés lors des deux premiers tests amicaux. Le premier nom sur la liste est celui du vice-champion du monde argentin, pour lequel il n’y a pas encore d’accord avec Aston Villa.
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Juventus : contacts ce week-end avec Benfica pour Anatolij Trubin
Les alternatives à Dibu Martinez
Les Villans continuent de réclamer 12 à 15 millions d'euros pour l'ancien gardien d'Arsenal, voilà pourquoi la Juventus évalue d'autres options. La première mène à Parme, où évolue Zion Suzuki. Le gardien de la sélection japonaise est très courtisé (le dernier club à s'être intéressé à lui est le Paris Saint-Germain) ; pour la Juventus, il s'agit d'une alternative, pas d'un premier choix. Exactement comme Guglielmo Vicario, sur le départ de Tottenham, et Anatolij Trubin, gardien ukrainien de Benfica, sous contrat jusqu'en 2028.
Contact avec Benfica
Selon La Stampa, il y a eu un contact ce week-end entre la Juventus et Benfica pour le gardien de la sélection entraînée par Andrea Maldera. Trubin est un profil qui plaît, avec moins d’expérience (né en 2001, alors que Martinez est né en 1992) mais tout autant de talent. Le problème, comme toujours, c’est le prix. Benfica veut une somme, entre part fixe et bonus, proche de 30 millions d’euros pour le laisser partir. La Juve a pour l’instant d’autres priorités, et si la piste Dibu venait à tomber à l’eau, elle évaluera les marges de négociation pour Trubin. À ce jour, c’est un second choix.
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