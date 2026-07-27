Juventus : contacts ce week-end avec Benfica pour Anatolij Trubin

« Nous avons déjà deux gardiens, nous voulons de la concurrence et nous cherchons un autre gardien. Nous verrons, il y en a beaucoup qui vont maintenant trouver de nouvelles places. Dibu Martinez est l’un de ceux qui peuvent probablement changer de club, mais nous devons mener un mercato attentif et judicieux, nous n’avons pas énormément de marge pour dépenser beaucoup d’argent. » Luciano Spalletti, au terme du succès en amical contre le Standard de Liège, s’est exprimé ainsi sur le mercato et sur la situation du numéro un, qui la saison prochaine ne sera ni Di Gregorio ni Perin, eux qui se sont relayés lors des deux premiers tests amicaux. Le premier nom sur la liste est celui du vice-champion du monde argentin, pour lequel il n’y a pas encore d’accord avec Aston Villa.